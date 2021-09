Un altro incidente sul lavoro a Roma, ferito un operaio precipitato dal secondo piano

L'uomo si è fratturato diverse vertebre e ha subito un trauma polmonare.

Ancora un incidente sul lavoro ieri a Roma. È avvenuto nella mattinata in via dell’Assunzione, nel quartiere Primavalle, in periferia. Un operaio di 57 anni, mentre stava applicando la guaina in una palazzina di due piani, è precipitato giù.

L’uomo si è fratturato diverse vertebre e ha subito un trauma polmonare. Trasportato al Policlinico Agostino Gemelli è stato refertato con una prognosi di 40 giorni. Sul posto i poliziotti dei commissariati Prati e Primavalle che indagano.

Ieri all’Eur un operaio è morto precipitando da un’impalcatura in un cantiere.