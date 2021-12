Uomo morto sui binari della stazione Nomentana, treni in ritardo fino a 50 minuti

Secondo la polizia ferroviaria è probabile che il conducente del treno non si sia accorto di averlo investito

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina – poco dopo le ore 7:30 – riverso sui binari della stazione ferroviaria Nomentana. Si tratterebbe di un senza fissa dimora, probabilmente investito da un treno. Al momento non si conosce la sua identità e non si sa quale sia il convoglio che lo avrebbe investito.

Secondo la polizia ferroviaria è probabile che il conducente del treno non si sia accorto di aver investito in uomo e non esclude che, nel frattempo, sul corpo siano passati altri convogli. La linea ferroviaria ha subito ritardi fino a 50 minuti, ma lentamente il servizio torna alla normalità.