Valentino Rossi annuncia il ritiro, lascerà al termine dalla stagione

Il campione dei motori annuncia che correrà con le macchine

È arrivato l’annuncio che nessun appassionato di motori, ma più in generale di sport, avrebbe mai voluto sentire. Valentino Rossi lascia la MotoGp, lo farà a fine stagione. Il nove volte campione del mondo lascia a 42 anni, in questa stagione è in forza al team satellite Yamaha; una moto che però non lo sta portando ai risultati sperati.

Lo aveva detto il “dottore” a inizio stagione, “vediamo come va e poi decido cosa fare”; evidentemente le cose non stanno andando per il meglio, per uno abituato a vincere senza appello.

Dopo la notizia del ritiro i fan hanno subito dato sfogo alle loro emozioni, riversandole sui social, tanto da far diventare trend topic su Twtitter l’hastag Valentino Rossi.

Le gare che mancano al termine dalla stagione di MotoGp saranno dunque l’occasione per rendere il giusto tributo ad un campione senza epoca e senza bandiera, che ha tenuto incollati al televisore milioni di italiani, come forse solo la nazionale di calcio sa fare.