In fiamme bosco e sterpaglie

Roma brucia ancora. Un vasto incendio di bosco e sterpaglie è divampato questo pomeriggio presso il Comune di San Polo dei Cavalieri, a nord est della Capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme, spinte anche dal vento, sono arrivate vicino alle case e in via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie in via Roma e via Liberata. Per le dimensioni del rogo è stato richiesto anche il supporto dell’elicottero il quale sta raggiungendo la zona maggiormente colpita.