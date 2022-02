Vescovo chiesa greco-ucraina in Italia: “È una guerra contro l’Ucraina ma che riguarda tutta Europa” – VIDEOGALLERY

"Se cade l'Ucraina cadono anche gli altri Paesi che stanno intorno", ha detto il vicario giudiziale della chiesa greco- cattolica Ucraina, Annibale Soutus

“È una guerra contro l’Ucraina ma che riguarda tutta Europa”. Lo ha detto il vescovo Paolo Dionisio, esarca in Italia della Chiesa greco-ucraina commentando la situazione in corso in Ucraina.

“Appoggiamo il governo ucraino e ringraziamo per l’appoggio dell’Italia per quella che è stata una vera aggressione. Si prevedono tanti profughi, forse 10 milioni. E’ un disastro per l’umanità. In Ucraina hanno tolto prima le difese, poi l’hanno aggredita. Un grande dispiacere. Ci accusano – ha detto anche il vescovo- di essere nazisti. Non abbiamo mai aggredito nessuno, siamo a favore della pace e rispettiamo tutti, anche le persone russe. Siamo stati aggrediti e sopportiamo questa croce molto pesante. La comunità” qui a Roma e in Italia “è preoccupata, per i parenti e le famiglie che ha in Ucraina e non sanno cosa succederà. Ringraziamo popolo e la chiesa italiana per l’appoggio e invitiamo a pregare con noi”.

Anche il vicario giudiziale della chiesa greco- cattolica Ucraina, Annibale Soutus, a Roma ha commentato l’attacco russo all’Ucraina. “È una notizia triste, ha dichiarato all’agenzia Nova. Quello che l’Europa pensava che non sarebbe successo, è accaduto. Non solo l’Ucraina è stata attaccata: ad essere attaccata è stata tutta l’Europa. Ci saranno molti morti, tanti già stanno soffrendo. La chiesa Ucraina ha tanto sofferto. Se cade l’Ucraina cadono anche gli altri Paesi che stanno intorno”.