Sviluppi nella vicenda accaduta ieri pomeriggio

È stato arrestato il padre di Mattias, il bimbo di 10 anni ucciso nel pomeriggio a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo. In accordo con il Procuratore di Viterbo, Mirko Tonkov è stato arrestato dai carabinieri per l’omicidio del figlio ed è attualmente piantonato all’ospedale Belcolle.