La strada è chiusa in direzione Roma

La strada statale Pontina è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 51,800, ad Aprilia, in direzione Roma, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, due automobili e un trattore sono entrati in collisione e, nell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite.

Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Campoverde nord, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.