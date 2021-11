Violenza donne: sottosegretaria Cultura Borgonzoni, Colosseo e Piramide in rosso

Prevista maratona radiofonica di 16 ore su Rai Isoradio

Domani, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, il Colosseo e la Piramide Cestia a Roma, a partire dalle ore 21.00, si tingeranno simbolicamente di rosso. Una maratona radiofonica di 16 ore, in collaborazione con Rai Isoradio, ricorderà le vittime con testimonianze e interviste.

“Le vittime – commenta in una nota la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni – non sono semplici numeri o statistiche e per questo sul Colosseo proietteremo i nomi delle troppe donne uccise. È un gesto simbolico per ricordare i casi di femminicidio che continuano a segnare la nostra società. La cultura può fare tanto: serve una vera e propria rivoluzione che passi sì da leggi e norme, ma anche dalla parità salariale e da una nuova educazione per i bambini, a cui va spiegato che la storia è costellata da grandi donne, capaci di aver cambiato il mondo della medicina, dell’arte, della filosofia, della scienza”.

Nello stesso giorno, la programmazione Rai Isoradio manderà in onda, dalle ore 8.00 alle 24.00, una maratona radiofonica dedicata che coinvolgerà associazioni e Onlus in prima linea sul territorio con testimonianze e interviste a rappresentanti delle forze dell’ordine e a testimonial del mondo del cinema, sport e spettacolo.