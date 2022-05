Viterbo, sequestrato impianto gestione rifiuti

Verifiche dei carabinieri: sigilli a 25mila tonnellate

Un impianto per la gestione dei rifiuti in località Strada Commenda, a Viterbo, è stata sequestrata dai carabinieri del Nipaaf Forestale su disposizione della Procura. I fatti contestati – si spiega in una nota – fanno riferimento all’esercizio dell’attività di raccolta e gestione di rifiuti in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Gli investigatori hanno sequestrato oltre 25.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi derivanti per lo più da demolizioni – ma contenenti oltre agli inerti anche plastiche, bitume, legno. Il settore della gestione dei rifiuti derivanti da demolizione, visto il forte impulso al settore edilizio frutto delle agevolazioni statali, fa registrare una crescita della domanda di luoghi idonei al recupero degli inerti – si aggiunge – ed i controlli effettuati dai carabinieri forestali si propongono di prevenire e reprimere comportamenti illeciti che possano sia arrecare danno all’ambiente ma anche turbare la leale concorrenza tra le aziende del settore.