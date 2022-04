“Vittima di caccia alle streghe”: parla il legale della preside del Montale

"In alcuni Paesi le donne si lapidano con le pietre, nel 2022 in Italia si lapidano a parole sui giornali", ha dichiarato l'avvocato della preside del liceo romano finita sui giornali perché accusata di aver avuto una relazione con un alunno maggiorenne

“In alcuni Paesi le donne si lapidano con le pietre, nel 2022 in Italia si lapidano a parole sui giornali. Pubblicare nome, cognome, professione, foto e audio in assenza di reato e ancor prima di qualsiasi ricerca della verità non è diritto di cronaca ma negazione totale alla privacy e negazione dei diritti fondamentali per un essere umano donna o uomo che sia. In questo caso la dott.ssa Quaresima è stata oggetto di una caccia alle streghe come forse nel più buio Medioevo poteva accadere”. Lo rende noto lo studio legale Tomassetti, nella persona del legale della preside del liceo romano, Alessandro Tomassetti.

“La domanda da porsi oggi è fino a dove un certo ‘giornalismo’ possa colpire la vita umana e professionale di una donna con consapevolezza e assoluto e ingiustificato sadismo di ‘cronaca’. I protagonisti sono maggiorenni. Elemento essenziale e fino ad ora quasi minimizzato. Con il protagonista maschile tenuto ancora oggi in assoluto anonimato e non si comprende perché. Lo squilibrio d’informazione va sempre criticato ma qui c’è molto di più e cioè un evidente e grandissimo problema mediatico di disparità di genere che come tale va riconosciuto e affrontato”, conclude il legale.