Omicron non ferma i voli di Capodanno, traffico regolare a Fiumicino

Contrariamente a quanto accaduto nei giorni scorsi in diverse parti del mondo, dove le compagnie aeree - a causa della variante Omicron di Covid-19 e il personale navigante in malattia - sono state costrette a cancellare migliaia di voli. Intanto Ita Airways mette a disposizione dei passeggeri 100mila mascherine Ffp2 di cortesia per chi si imbarcherà con quelle di tipo chirurgico e/o non autorizzate per viaggiare in aereo dal nuovo dpcm

È un aeroporto di Fiumicino caratterizzato oggi dalle partenze per il Capodanno: il traffico è regolare e non si stanno registrando cancellazioni di voli, contrariamente a quanto accaduto nei giorni scorsi in diverse parti del mondo, dove le compagnie aeree, a causa della variante Omicron di Covid-19 ed il personale navigante in malattia, sono state costrette a sopprimere migliaia di voli. Complessivamente oggi ci saranno circa 450 movimenti aerei, tra partenze ed arrivi, a fronte di un movimento di circa 50 mila passeggeri, la media giornaliera che si sta registrando in questo periodo di festività.

Tra le mete vacanziere spiccano Fuerte Ventura, Tenerife, Lisbona, Barcellona, Doha, Dubai. Ma c’è anche chi ha scelto di dare il benvenuto al 2022 negli Stati Uniti: “Andiamo a Chicago – racconta una giovane coppia di Grosseto – faremo visita ad un familiare e poi brinderemo al nuovo anno con un giro turistico. Siamo rispettivamente con doppia e terza dose di vaccino e con tutte le misure previste per il viaggio negli Usa: speriamo sia il viatico verso una normalità di vita, con ancora un po’ di pazienza e rispetto delle regole, in sicurezza”.

Ci sono anche molti viaggiatori italiani, soprattutto giovani, lavoratori o studenti, che rientrano verso destinazioni europee dopo aver trascorso il Natale presso le famiglie di origine. Nello scalo romano, ai viaggiatori viene ricordato, a più riprese, tramite gli altoparlanti ed ai check-in, da parte degli addetti delle compagnie aeree che devono far rispettare la misura, l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 a bordo degli aeromobili, così come dalle ultime disposizioni previste dal Ministero della Salute. La giornata operativa è sempre sotto la vigilanza delle forze dell’ordine e del personale del ministero della Salute in merito alla regolarità dei green pass dei passeggeri, con filtri di controllo o verifiche agli accessi o all’interno dei terminal 1 e 3.

Intanto Ita Airways renderà disponibili per tutti i suoi voli – in modo del tutto gratuito – 100mila mascherine di tipo Ffp2 di cortesia, per chi si imbarcherà con quelle di tipo chirurgico e/o non autorizzate per viaggiare in aereo dal nuovo dpcm 24 dicembre 2021 n 221.

Una scelta fatta – scrive la compagnia in una nota – “non solo per mettere il cliente al primo posto ma anche come azione di grande collaborazione con il Paese in un momento di emergenza sanitaria data dalla pandemia in corso per la variante Omicron. Ita Airways ricorda che tutti gli aeromobili della sua flotta sono sanificati con prodotti ad alto potere igienizzante ogni giorno e, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l’aria a bordo, non solo è rinnovata ogni 3 minuti, ma è pura al 99,7 per cento, come in una sala sterile”.