Weekend: evento a Centocelle e Mezza maratona, tutte le strade chiuse a Roma

Deviati anche percorsi bus

Domenica, dalle 8:30 alle 12, si correra’ la Roma half marathon con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali.

Il percorso attraversera’ piazza Venezia, via del Teatro Marcello, viale Aventino, via Marmorata, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, lungotevere dei Tebaldi, ponte Vittorio Emanuele II, via della Traspontina, largo Porta Castello, via Cola di Rienzo, via Lepanto, piazza Mazzini, via Oslavia, viale Carso, lungotevere Oberdan, lungotevere Cadorna, ponte della Musica, lungotevere Flaminio, piazza Cardinal Consalvi, lungotevere Acqua Acetosa, viale XVII Olimpiade, viale Tiziano, via Guido Reni, lungotevere Flaminio, ponte delle Belle Arti, lungotevere Arnaldo da Brescia, passeggiata di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via del Corso, via del Babuino, piazza di Spagna, via Due Macelli, largo del Tritone, via del Corso, piazza Venezia.

Dalle 14 di domani via del Fori Imperiali sara’ interamente chiusa al traffico.

Dalle 7 alle 14 di domenica, invece, saranno chiuse al transito piazza del Colosseo, piazza Venezia, via Celio Vibenna, via di Dan Gregorio, piazza di Porta Capena, via Cavour (fino a largo Venosta), via Nicol Salvi, via del Colle Oppio, via degli Annibaldi.

Dalle 8,30 saranno poi chiuse tutte le strade del percorso per il tempo necessario al passaggio degli atleti. Fino al termine della gara soppressi i capolinea bus di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, Monte Savello, lungotevere Marzio, via Paola, via della Traspontina, piazza Pia, piazza Mancini, piazza Cavour, via Volpi.