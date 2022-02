A Casina di Raffaello arrivano le attività di primavera per i bambini

Ecco tutti gli appuntamenti dal primo marzo all'8 maggio

A Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, si respira già aria di Primavera! Dal 1° marzo all’8 maggio, dal martedì alla domenica, tante nuove attività ludico-educative sono pronte per accogliere i piccoli visitatori desiderosi di giocare insieme e di imparare divertendosi, in serenità e sicurezza.

Per i bimbi dai 24 ai 36 mesi sono stati pensati specifici laboratori. Ogni sabato e domenica i più piccoli potranno esprimersi sperimentando materiali e tecniche creative con l’affettuosa collaborazione dei genitori.

Da martedì a domenica, i bambini dai 3 ai 5 anni si divertiranno invece a realizzare un piccolo angolo verde, oppure a creare dei libretti illustrati sul mondo degli alberi o ad inventare nuove storie ispirati dai libri di fiabe, o ancora a comporre fantasiosi paesaggi con i “giochi visivi” inventati da Munari. Infine, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno scatenarsi nella caccia alle pepite d’oro nascoste dai folletti nel parco, oppure a comporre la propria collezione con i piccoli tesori della natura che troveranno passeggiando nel verde del parco. Tra le novità si segnala che nei giorni di sabato 26 marzo, 9 e 23 aprile e 7 maggio alle ore 16.30, bambini e adulti potranno partecipare alle Letture in circolo, il nuovo progetto che a partire dalla lettura di libri per bambini su varie tematiche e attraverso lo scambio di idee, opinioni ed emozioni, intende favorire la crescita personale e di gruppo.

La prenotazione alle attività ed il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608. La partecipazione a ciascun laboratorio è di 7€ a bambino. Come di consueto, inoltre, da martedì a domenica gli adulti con i propri bambini potranno sempre accedere, ad ingresso libero, nello spazio interno della Chiostrina, ed intrattenersi sfogliando libri, leggendo e giocando insieme. Tutte le attività in presenza sono organizzate nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19.

PER BAMBINI DAI 24 AI 36 mesi accompagnati da 1 genitore Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage Sabato e domenica alle 16.30 A mano libera Il laboratorio permette al bambino di ricercare la propria espressività sperimentando materiali e tecniche creative con l’affettuosa collaborazione dei genitori. Durata del laboratorio: 50 minuti circa.

PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage Martedì alle 17.15 e giovedì alle 16.00 Una bomba di semi Un laboratorio per giardinieri in erba, per portare a casa un pezzetto di primavera: con un mix di ingredienti semplici e naturali, i bambini impastano una bomba di semi, che esploderà seguendo i ritmi lenti della natura, creando un nuovo angolo verde. Sabato alle 17.00 e domenica alle 15.00 Per Fare un albero Casina di Raffaello, immersa nel verde di Villa Borghese, è circondata da tanti alberi e piante diversi. Passeggiando nel Giardino del Lago, i bambini potranno osservare chiome vaporose, tronchi sottili e radici ingombranti da cui prendere spunto per creare in laboratorio un libretto illustrato sugli alberi e le loro parti. Ogni bambino potrà partecipare al laboratorio insieme a un adulto.

Martedì alle 16.00 e giovedì alle 17.15 Fiabla-bla Ispirati dal libro Fiabla-bla di Fausta Orecchio con le illustrazioni di Olivier Douzou (Orecchio Acerbo editore) e da otto frasi tratte da altrettante fiabe classiche, i bambini inventeranno altre storie o frasi in sequenza rispettando una sola regola: utilizzare tutte le parole a loro disposizione! Ancora, con questo libro potranno continuare a giocare, stavolta realizzando le immagini attraverso le infinite combinazioni che possono nascere da 12 semplici forme colorate (corona, cerchio, rettangolo, ecc). Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 8 bambini.

Sabato alle 15.00 e domenica alle 17.00 Più e meno Ispirati dal “gioco visivo” Più e meno di Bruno Munari e Giovanni Belgrano (Corraini Edizioni), i bambini saranno stimolati nella loro creatività sfruttando le immagini su fondi trasparenti che consentono sovrapposizioni e scomposizioni sempre più complesse. Sovrapponendo immagini di alberi, si compone un bosco; sovrapponendo al bosco il disegno della pioggia o del sole o della luna, o quello del volo di uccelli, o di un cane che passa, si modifica a piacere e di continuo l’immagine finale!

PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage Martedì alle 16.00 e giovedì alle 17.15 L’alfabetiere Ispirati da L’ALFABETIERE di Bruno Munari (Corraini Edizioni), i bambini di età prescolare verranno introdotti all’apprendimento delle lettere dell’alfabeto; Munari invita infatti ad intraprendere una vera e propria caccia al tesoro alla ricerca delle lettere tra riviste e giornali, da tagliare, incollare ed eventualmente accompagnare con dei limerick (brevi poesie impostate sul gioco di parole, bizzarro e surreale, tipica dell’umorismo squisitamente britannico).

Martedì alle 17.15 e giovedì alle 16.00 Un parco su misura Alcuni misteriosi folletti hanno nascosto le loro pepite d’oro nel parco: ai bambini il compito di ritrovarle tutte! Dovranno seguire precise indicazioni e prendere le misure…con mani, piedi e braccia, per trovare l’arcobaleno!

Sabato alle 17.30 e domenica alle 15.00 La scatola dei tesori Come nasce una collezione? Prima di tutto osservando e incuriosendosi e poi raccogliendo! Anche mentre si passeggia e si gioca al parco si possono scoprire tanti piccoli tesori della natura da collezionare. Durante questo laboratorio, ogni bambino potrà costruire la propria scatola per custodire i preziosi tesori scovati a Villa Borghese!

Sabato alle 15.00 e domenica alle 17.30 Il gioco delle favole Ispirati dal libro Il gioco delle favole di Enzo Mari (Corraini Edizioni) i bambini si impegnano in un'”avventura” che sembra non finire mai; le tavole ad incastro diventano un mezzo per creare un “canovaccio architettonico” su cui esercitare la fantasia dei giovani e la creatività dei giovanissimi protagonisti.

LETTURE IN CIRCOLO Progetto speciale Per bambini e adulti dai 3 ai 99 anni Sabato 26 marzo, 9 e 23 aprile, 7 maggio alle 16.30 Nell’ambito delle diverse iniziative finalizzate a favorire l’educazione alla lettura, alla quale Casina di Raffaello da sempre dedica una particolare attenzione, il nuovo progetto Letture in circolo invita bambini e adulti a partecipare al circolo di lettura e discussione partecipata di libri per bambini su varie tematiche. Si intende così favorisce la creazione di una piccola comunità in cui lo scambio di idee, opinioni ed emozioni possa favorire la crescita personale e di gruppo.