A Fiumicino il ‘Flumen Festival’ su ecologia e non violenza

Paolo Jannacci tra gli artisti e dialoghi su temi attualità

Si accendono i riflettori a Fiumicino sulla terza edizione del “Flumen Festival” dell’ecologia, della nonviolenza e delle migrazioni. Tre giorni di festa ad ingresso libero promossi dalla Biblioteca per la Nonviolenza, dall’Associazione “Io, Noi” e dal Movimento Nonviolento.

Un’edizione tutta nuova quella di quest’anno, in cui si cerca di tornare alla normalita’, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid: domani ed il 2 settembre il Flumen Festival iniziera’ con una introduzione in diretta virtuale sui canali social Facebook @flumen.festival.fco e Youtube @Flumen Festival, mentre dal 3 al 5 settembre l’appuntamento e’ in presenza presso l’Expo’ Salsedine in via della Scafa.

Tra gli appuntamenti, il Flumen YouthMusic Contest con gruppi e artisti emergenti, spettacoli musicali, con venerdi’ sera dedicato a Pino Daniele, la chiusura domenicale con un concerto tributo a Franco Battiato e il clou di sabato sera con Paolo Jannacci in concerto. Accanto a conferenze, stand artigianali eco- creativi, spazio giochi e percorso bambini, il cuore pulsante del Festival rimane il programma culturale, con dialoghi d’approfondimento sui temi d’attualita’ con tanti ospiti.