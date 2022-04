A Fiumicino torna la Sagra della Tellina

A Passoscuro, dal 27 al 29 maggio. In calendario anche tante altre manifestazioni che erano state sospese per la pandemia

Per la primavera e l’ estate, con lo stop a larga parte delle restrizioni per l’emergenza Covid, tornano alcune tradizionali manifestazioni ricreative e culturali sul territorio comunale di Fiumicino che, negli ultimi due anni, hanno dovuto fare i conti con annullamenti o rinvii.

Tra queste spiccano la Sagra della Tellina di Passoscuro, dal 27 al 29 maggio, la Festa di Quartiere di Parco Leonardo dal 10 al 12 giugno, la Festa della Trebbiatura, all’Isola Sacra, dal 24 giugno al 3 luglio a cura dell’associazione Agro Isola Sacra.

E sabato 18 giugno e’ la data indicata per il ritorno della “Notte Bianca” del Comune di Fiumicino che coincidera’, in Darsena, con la Festa Regionale delle Pro Loco del Lazio, in cui si festeggeranno anche i 50 anni della Pro Loco di Fiumicino, che non si erano potuti celebrare durante l’emergenza pandemica. In tale cornice, il giorno prima, venerdi 17 giugno, andra’ in scena “Non e’ la Sagra”, una manifestazione che vuole celebrare la Sagra del Pesce con una degustazione in piazza i cui dettagli operativi e di partecipazione saranno resi noti piu’ avanti.

Non ci sara’ ancora la Sagra del Pesce nel rito piu’ tradizionale, seppur in formato ridotto, come si era ipotizzato in un primo momento, ad esempio nella location di Villa Guglielmi. In piena estate torneranno, a Ferragosto, la Festa civile dell’Assunta, accanto a quella religiosa sempre effettuata sia nel 2020 che nel 2021, e la Festa Patronale, con appuntamenti civili, della parrocchia Divina Provvidenza, ad Isola Sacra, a fine agosto.

Nel frattempo, la Pro Loco di Fiumicino proporra’ sabato 14 maggio una gita in barcone sul Tevere nell’ ambito della manifestazione “Sulle orme di Pasolini a Fiumicino”, che proporra’ altri appuntamenti fino in autunno: imbarco a Portus, risalita sulla Fossa Traianea fino a Fiumara Grande, con arrivo all’Idroscalo di Ostia per una visita al Monumento dedicato al poeta.