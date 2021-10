A Galleria Vittoria la mostra ‘Iconiche lune’ di Fabio Santoro

Dal 13 al 23 Ottobre a via Margutta

Si intitola “Iconiche lune” la mostra personale di Fabio Santoro che inaugura mercoledì 13 ottobre alle ore 18:00 presso la Galleria Vittoria di Roma a cura di Tiziano M. Todi e che sarà visitabile fino al 24 ottobre in via Margutta 103.

La mostra è un un incontro tra cinema e sogno, due realtà che, fondendosi, danno vita ad una rivisitazione di scene iconiche dei film che costituiscono il punto di riferimento per Fabio Santoro.

Il pubblico si immerge nelle scene simbolo della nostra epoca, rivivendo l’emozione di momenti cinematografici in grado di suscitare sentimenti nostalgici.

Attraverso le sue opere l’artista crea un dialogo tra i personaggi delle scene rielaborate e l’imponente luna, presente come un’icona in tutte le sue opere, evocando un mondo intriso di colori accesi che spaziano dal turchese al viola, dall’arancio al verde smeraldo. Tramite questi contrasti le opere presenti in mostra vogliono rappresentare uno strumento narrativo dei sentimenti quali l’amore, la melanconia, la ribellione e persino la rabbia.

Con questa nuova esposizione Fabio Santoro conferma ulteriormente la propria cifra stilistica in cui il segno si unisce armonicamente al colore sancendo, così, un linguaggio autentico e personale, tratto distintivo dell’espressività dell’artista.

“Si potrebbe anche dire che le sue opere sono poesie cromatiche, delicatissimi equilibri fra realtà e sogno densi di poesia. Santoro si esprime con armonia fluida, andando oltre la natura degli oggetti e dei paesaggi cogliendo l’essenziale, come un poeta attraverso le parole ed il ritmo sa rendere l’essenza delle cose. Certamente, rappresentando sulla tela i suoi stati d’animo, coglie la realtà più di quanto se ne renda conto e con grande forza espressiva crea l’opera attraverso un turbinio di pennellate poetiche, delicate e raffinate , anche se dense di colore”. Così scriveva di lui Tiziana Todi nel 2016 in occasione della prima personale negli spazi di Galleria Vittoria dal titolo “Equilibrio tra sogno e realtà”.

Orario dal lunedì al venerdì 15,00 – 19,00 – fuori orario su appuntamento

Prenota la tua visita via mail o al numero 06.36001878