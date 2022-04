A Palazzo Venezia il cammino di ronda sui tetti di Roma

Nuovi itinerari ed eventi gratuiti ad aprile anche al Vittoriano

Passeggiare letteralmente “sui tetti di Roma”, guardando la citta’ dall’alto per ammirarne alcuni degli scorci piu’ suggestivi, e muoversi poi attraverso i sottotetti, proprio sopra i saloni monumentali, per scoprire gli antichi dispositivi utilizzati per manovrare gli imponenti lampadari di uno degli edifici piu’ celebri della Capitale: c’e’ anche l’originale “cammino di ronda” tra gli eventi organizzati nel mese di aprile a Palazzo Venezia, che insieme al Vittoriano compone il Vive, il nuovo Istituto diretto da Edith Gabrielli.

Tanti gli appuntamenti disponibili per il pubblico, tra nuovi itinerari, visite guidate sorprendenti (come quelle gratuite alla Sala della Crociera al Collegio Romano) e iniziative per famiglie in programma dal 9 aprile, per raccontare e vivere in modo inedito i due storici complessi. Intanto il 3 aprile anche al Vive torna la prima domenica del mese a ingresso libero del Ministero della Cultura, con accesso gratuito per tutti, un’imperdibile occasione per conoscere un patrimonio museale tra i piu’ rappresentativi d’Italia, dal Vittoriano alla Terrazza Panoramica, dal Museo Centrale del Risorgimento al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia e al Giardino grande di Palazzo Venezia. Il calendario completo delle attivita’ per tutto il mese di aprile e’ disponibile al sito vive.beniculturali.it.