A Roma riaprono al pubblico Palazzo Chigi e Villa Dora Pamphilj

Dal 2 ottobre riprendono le visite guidate

Sabato 2 ottobre 2021 riapriranno al pubblico le visite guidate nelle sedi di Palazzo Chigi e Villa Doria Pamphilj. Lo annuncia la Presidenza del Consiglio spiegando che successivamente, “da novembre sara’ disponibile il calendario delle visite mensili”.

Nell’ambito di questa iniziativa, inoltre, Palazzo Chigi e Villa Doria Pamphilj saranno aperti al pubblico anche in occasione delle Giornate FAI d’Autunno.

Le visite si svolgeranno lungo un percorso prestabilito ed in ottemperanza alle disposizioni sanitarie vigenti anti Covid e consentite solo se in possesso di Certificazione Verde COVID-19 o esentati. L’accesso verra’ consentito a gruppi di privati cittadini di 12 persone per ogni turno di visita, con ingressi ogni venti minuti. Il Casino del Bel Respiro sara’ visitabile la mattina di sabato 2 ottobre mentre Palazzo Chigi aprira’ al pubblico sabato 2 ottobre nel pomeriggio.

Il servizio di prenotazione (con richiesta via mai a visite@palazzochigi.it e visitealgardi@palazzochigi.it) sara’ attivo sino alle ore 15.00 di giovedi’ 30 settembre 2021, fino ad esaurimento disponibilita’.