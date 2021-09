A Tivoli il Villae Film Festival, tra arte e cinema

A Villa d'Este dal 6 al 12 settembre.

Dai documentari “La rivoluzione siamo noi” di Ilaria Freccia e “Marina Abramovic: the artist is present” di Matthew Akers a “Umano non umano” di Mario Schifano, da “Deserto Rosso” di Michelangelo Antonioni ai classici Disney “Biancaneve e i sette nani” e “Fantasia”: sara’ un’occasione per scoprire il felice legame che da sempre unisce l’arte e il cinema il “Villae Film Festival” in programma a Tivoli, la cui seconda parte – dopo la tappa di luglio a Villa Adriana – si svolgera’ a Villa d’Este dal 6 al 12 settembre.

Giunto alla sua terza edizione e a ingresso libero (con prenotazione), il Festival presenta una selezione di film realizzati da registi che si sono avvalsi di una formazione anche artistica. Novita’ dell’edizione 2021, realizzata con il patrocinio e il sostegno del MiC e della Regione Lazio e organizzato dalle Villae, sotto la direzione artistica di Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, con la consulenza artistica di Stefania Bianchi e Filippo Soldi e l’organizzazione dell’Associazione Culturale Seven, e’ l’approfondimento sui mestieri del cinema, con una serie di incontri in cui alcuni professionisti del settore dialogheranno con il pubblico.

Tra gli ospiti, il direttore della fotografia Paolo Ferrari e il restauratore Pasquale Cuzzupoli.