Afghanistan: Accademia Belle Arti accoglie appello Raggi, ok ad accoglienza esuli

Istituite ulteriori borse di studio per le studentesse e gli studenti afghani e alcune posizioni di Visiting professor.

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

L’Accademia di Belle Arti di Roma accoglie l’appello della sindaca Virginia Raggi per favorire nella Capitale l’accoglienza delle donne in fuga dall’Afghanistan a seguito della presa di Kabul da parte dei talebani.

“L’Accademia di Belle Arti di Roma – ampliando un progetto gia’ in essere che prevede di accogliere il prossimo anno accademico due studenti rifugiati – ha scelto di ascoltare le sue parole e, in sintonia con le dichiarazioni delle alte cariche dello Stato e con la disponibilita’ dimostrata dalla sindaca di Roma, ha deciso di istituire ulteriori borse di studio per le studentesse e gli studenti afghani e alcune posizioni di Visiting professor”.

Si legge cosi’ nella lettera inviata a Raggi dalla presidente Giovanna Alberta Campitelli e dalla direttrice Cecilia Casorati.

“L’Accademia di Roma, inoltre – prosegue lettera -, vuole promuovere l’iniziativa facendo appello a tutte le Accademie, ai Conservatori, agli Isia e alle Universita’ italiane affinche’ si impegnino ad accogliere, secondo le proprie disponibilita’, studenti e docenti esuli. In questo momento e’ indispensabile che la comunita’ accademica si mostri compatta permettendo alle giovani e ai giovani afghani di avere un futuro e garantendo loro la trasmissione del sapere e il libero esercizio del pensiero”.