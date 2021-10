Con Milena Miconi, Francesca Nunzi, Cinzia Berni

Al Teatro Greco in arrivo due serate interattive all’insegna della complicità e dell’umor. Si tratta di Vis a Vis, in cui tre attrici in scena si raccontano tra realtà e finzione, un sano e puro cabaret ricco di battute e aneddoti sulle donne e ciò che le circonda. Tutto al femminile!

In scena:

Milena Miconi, Francesca Nunzi e Cinzia Berni

PER INFO E PRENOTAZIONI

Tel. 06/8607513

Email: promozioneteatrogreco@gmail.com