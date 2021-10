Alla riscoperta dei monti Sibillini: al Maxxi un viaggio tra foto e video – VIDEO

È la nuova tappa di Magic mountains, progetto non-profit multipiattaforma per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che questa volta racconta la magia delle montagne a cavallo tra Marche e Umbria con la prima Immersive exhibition, in programma fino al 31/10, a ingresso gratuito

Il silenzio delle vette, il passo felapato dei cavalli nella neve o il trionfo prepotente della natura che si risveglia al sole della primavera. Dopo il successo della prima Sibillini Experience, che il 25 settembre ha visto più di 250 persone darsi appuntamento a Castelluccio di Norcia, i Monti Sibillini tornano protagonisti al Corner Maxxi a Roma. È la nuova tappa di Magic mountains, progetto non-profit multipiattaforma per la valorizzazione e ri-scoperta del patrimonio culturale e naturalistico del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che questa volta racconta la magia delle montagne a cavallo tra Marche e Umbria con la prima Immersive exhibition, in programma fino al 31/10, a ingresso gratuito.

width="560" height="314" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen">

Un viaggio tra installazioni audiovisive, una mostra fotografica collettiva e contenuti di digital storytelling interattivo per immergersi in un territorio ricco di fascino e di storia, abitato fin dall’alba dei tempi da una gran quantità di miti e leggende ma duramente colpito dal sisma del 2016 e dalla pandemia di Covid-19. Oltre al progetto fotografico collettivo “Il fascino magico dei Sibillini” con gli scatti più belli della Call #Magicmountains – Call For New Photographers e una serie di contenuti di storytelling interattivi su device, si scopriranno le video installazioni “Cosa cercate voi sul dorso dei Giganti?”, immersiva ricostruzione dell’atmosfera sibillina accompagnata dalla colonna sonora in quadrifonia (a cura della compositrice turca Ekin Fil) che condurrà i visitatori direttamente sulle vette delle montagne; e “Sibillini Stories”, testimonianze e video racconti delle leggende e dei miti più belli che abitano queste montagne. E poi ancora, le opere dei fotografi sibillini Angelo Mezzanotte e Sandro Polzinetti e della pittrice umbra Francesca Greco, curatrice delle illustrazioni del libro di fiabe dei Sibillini realizzato da Magic Mountains.