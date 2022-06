Altaroma: il 12 luglio in piazza del Campidoglio sfilano i nuovi talenti del fashion system – VIDEO

In passerella le proposte degli 11 finalisti del concorso di Altaroma e Vogue Italia, Who is on next? 2022

La sfilata delle proposte degli 11 finalisti del concorso di Altaroma e Vogue Italia, Who is on next? 2022, progetto dedicato ai nuovi talenti del fashion system, si terrà, con il supporto di Roma Capitale e dell’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, in piazza del Campidoglio il 12 luglio.

“Il nostro obiettivo è far tornare Roma centrale nel sistema fashion internazionale – spiega l’assessore alla Moda, Grandi Eventi, Turismo e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. Per questo, insieme al sindaco Gualtieri, abbiamo messo a disposizione per la sfilata delle creazioni dei giovani più promettenti selezionati da Altaroma questo palcoscenico unico al mondo per bellezza e significati.

width="560" height="314" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen">

Nel cuore della città amministrativa ma anche al centro della storia. Who is on Next? riconosce e premia il talento. È un’iniziativa che valorizza la tradizione consolidata delle scuole internazionali di moda e di design, che hanno sede nella nostra città, che sono fucine di estro e creatività e cui attingono le grandi case di moda per ampliare i loro organici creativi”. “Per questa edizione i nostri giovani potranno sfidarsi in una cornice prestigiosa e bellissima – commenta la presidente di Altaroma, Silvia Venturini Fendi – grazie all’impegno concreto e fattivo dell’assessore Alessandro Onorato. Siamo molto orgogliosi di questo risultato e il concorso è potuto giungere fino a qui grazie all’attenzione e al sostegno costante di tutte le istituzioni che da sempre sono partner della nostra manifestazione, in particolare, la Camera di Commercio di Roma, la Regione Lazio, Ice Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il supporto di Roma Capitale è una importante novità che ci riempie di grande fiducia e soddisfazione, perché questa ritrovata collaborazione istituzionale è l’ingrediente che più di ogni altro, può garantire concretezza alle prospettive di valorizzazione della moda nella capitale e del patrimonio finora costruito da Altaroma”. Finalisti del concorso sono i marchi: 10.2, Çanaku, Gams Note, Karim Daoudi, Lessico Familiare, Lucia Chain, Maison Laponte, Mokoo, Morphine, Setchu e Vìen, suddivisi nelle categorie prêt-à-porter e accessori, e che vede riconfermata, anche per questa stagione, la sezione Uomo e Genderless. A valutarli una giuria internazionale composta da rappresentanti da nomi illustri provenienti dal mondo dell’editoria, della distribuzione, dell’industria di settore.Tra questi Carlo Capasa presidente Camera Nazionale della Moda Italiana; la stilista Stella Jean; Alessandro Michele, direttore Creativo di Gucci; Raffaello Napoleone (ceo Pitti Immagine); Sara Sozzani Maino (head of special projects Vogue Italia and International brand ambassador CNMI); Silvia Venturini Fendi, direttore artistico accessori e uomo Fendi e presidente di Altaroma.

La giuria indicherà i vincitori di Who Is On Next? 2022 e del Premio Franca Sozzani. Altaroma e Vogue Italia consegneranno ai primi due vincitori un premio in denaro e la visibilità sulla testata Vogue Italia, che sarà riconosciuta anche al terzo classificato. Non solo, Altaroma ospiterà durante la Manifestazione Altaroma Febbraio 2023 tutti i finalisti e vincitori dell’edizione 2022, mentre Camera Nazionale della Moda Italiana offrirà la possibilità di presentare le collezioni vincitrici durante la Milano Fashion Week Women’s Collection settembre 2022; Pitti Immagine inoltre riconoscerà a due finalisti il premio Pitti Tutoring & Consulting Award, ovvero 6 mesi di mentorship pro bono per sostenere e valorizzare i fashion designer nel loro percorso professionale e creativo.