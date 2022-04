“Ama l’Opera”: Concerto nell’ex Tmb Salario

Evento organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, insieme al Municipio III

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Un concerto di musica operistica e da camera, una lectio sul linguaggio della lirica e le idee per ripensare, trasformare e restituire alla città gli spazi dell’ex Tmb Salario.

Questo l’evento “Ama l’Opera”, che si terrà sabato 23 aprile alle ore 18.00, presso la Sede AMA Salario, in via Sambuca Pistoiese organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, insieme al Municipio III, in collaborazione con AMA, Teatro dell’Opera e Città Ideale – GAU Gallerie d’Arte Urbana.

Programma:

Cantoria del Teatro dell’Opera di Roma

Giuseppe Verdi: Va’, pensiero – Gli arredi festivi da Nabucco

Giuseppe Verdi: Coro di Zingarelle – Coro di Matadori da La traviata

Gaetano Donizetti: Che interminabile andirivieni da Don Pasquale

Giacomo Puccini: Nessun dorma da Turandot

Adattamento per coro a cappella del Maestro Gabbiani

“Duo Terzo” – Giona Mason, violino; Gianmarco Tonelli, pianoforte

W. A. Mozart: Allegro dalla sonata per pianoforte e violino n.21 in Mi minore, K 304

W. Stenhammar: Allegro con anima dalla sonata per violino e pianoforte Op.19 in La minore

P. I. Tchaikovsky: Mélodie /Chant sans paroles da Souvenir d’un lieu cher, Op.42

Ingresso gratuito con prenotazione al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ama-lopera-321183597787