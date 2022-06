Buon compleanno Alberto Sordi! Oggi avrebbe compiuto 102 anni

Gualtieri, artista unico e impareggiabile, simbolo della romanità nel mondo

Il 15 giugno è una data speciale, per Roma e non solo: nel 1920, infatti, Alberto Sordi nasceva nella Capitale.

In un tweet il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ricorda Alberto Sordi, protagonista indiscusso della storia del cinema italiano. “Oggi Alberto Sordi avrebbe compiuto 102 anni, un artista unico e impareggiabile, simbolo della romanita’ nel mondo, sempre vivo e presente nei cuori di tutti noi. Roma non ti dimentica mai Alberto”, scrive Gualtieri.

Artista geniale, unico, mai dimenticato; alle sue sensibilità e attenzione verso gli anziani sono ispirate le attività e l’impegno quotidiano di Fondazione Alberto Sordi.

“Un momento di festa, quello del 15 giugno – afferma Ciro Intino, direttore della Fondazione Alberto Sordi – per ricordare il grande artista che Alberto Sordi è stato e la profonda umanità che ispirava la sua arte e di cui seppe darci prova. Una data speciale che coincide anche con il ventesimo anniversario della costituzione dell’Associazione Alberto Sordi Onlus, ente gestore di significative attività socioassistenziali con gli anziani nel territorio capitolino. Inizia ad essere nota a tanti l’attenzione di Alberto Sordi agli anziani, sempre più soli in una società che invecchia e che tende a privarli di dignità e ruolo sociale, in particolare nel rapporto con le nuove generazioni. Tutte tematiche di viva attualità che lui seppe vedere con largo anticipo”

. Un evento patrocinato dall’assessorato Grandi Eventi, Turismo e Moda del Comune di Roma Capitale che si svolge in un luogo fortemente evocativo: “Come l’anno scorso – conclude Intino – festeggeremo a casa di Alberto: per l’ospitalità offertaci ringrazio la Fondazione Casa Museo Alberto Sordi, a riprova di una collaborazione fra le due fondazioni che, sono sicuro, proseguirà anche in futuro”.

Il programma sarà inaugurato quindi oggi, alle 18.30, dal concerto tributo della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che si esibirà in Piazzale Numa Pompilio. A seguire, nell’incantevole giardino di Casa Sordi, la serata di gala. L’evento, sold out, sarà dedicato alla raccolta fondi per l’allestimento della sala multimediale dell’Associazione Alberto Sordi. Ospiti artistici d’eccezione Tosca, Neri Marcorè ed Edoardo De Angelis.