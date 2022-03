“Cento Pittori under35”, l’arte contemporanea attraversa via Margutta

Prima edizione della manifestazione organizzata dall'associazione culturale Officine Vittoria dal 23 al 26 Aprile

Dal 23 al 26 aprile via Margutta ospiterà una manifestazione di arte contemporanea con artisti nazionali e internazionali under35. Si tratta della “Cento Pittori Under35”, organizzata dall’associazione culturale Officine Vittoria.

Tutti gli artisti nati entro il 1987 possono inviare la propria candidatura – fino al 31 marzo 2022 – direttamente al sito www.100pittoriunder35.com.

La creatività – scrive Officine Vittoria – “è la parola chiave di questa prima edizione” per “promuovere i nuovi volti del panorama artistico contemporaneo in uno spazio che, in passato, ha ospitato le opere dei più grandi maestri dell’arte moderna”.

Nata grazie alla sinergia con la storica Associazione Cento Pittori Via Margutta, la prima edizione di Cento Pittori Under35 si pone l’obiettivo di dare spazio ad artisti emergenti e di promuovere quelli già affermati.