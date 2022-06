Cinecittà e Film at Lincoln Center di New York rendono omaggio a Dario Argento

Il maestro del brivido è atteso nella Grande Mela per la retrospettiva "Beware Of Dario Argento: a 20 film retrospective", in programma dal 17 al 29 giugno. Restauro digitale in 4K di 17 dei suoi film che fanno parte della rassegna

“Sono onorato e orgoglioso di questo omaggio al mio cinema al Lincoln Center di New York. E sono felice per il restauro dei miei film realizzato da Cinecittà”. Lo ha detto questa mattina, all’aeroporto di Fiumicino, Dario Argento, poco prima di partire per New York.

Il maestro del brivido è atteso al “Lincoln Center” dove è in programma la retrospettiva “Beware Of Dario Argento: a 20 film retrospective”, dal 17 al 29 giugno. Cinecittà e Film at Lincoln Center di New York rendono omaggio al cinema di Dario Argento con il restauro digitale in 4K di 17 dei suoi film che fanno parte della rassegna nella “Grande Mela”, che ne proietterà 20. Profondo Rosso, L’uccello dalle piume di cristallo, Suspiria, Tenebre, Phenomena, Opera, sono solo alcuni dei titoli, restaurati.

“Per noi è un momento importante – ha sottolineato Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, che accompagna Argento nel viaggio e alla retrospettiva – Cinecittà, con il suo Laboratorio, è un posto di restauro: averlo realizzato per quasi la totalità dell’opera omnia di Argento ed iniziare il tour dagli Stati Uniti, che lo hanno sempre riconosciuto un grande maestro del cinema è un orgoglio. Lo stesso maestro potrà così rivedere tutti i colori, i suoni, un’operazione realizzata in oltre un anno, con molta programmazione. Per fortuna i film non erano in cattive condizioni e siamo riusciti a completare tutto quanto ci eravamo proposti. Grazie ai restauri curati da Cinecittà, diversi elementi delle pellicole risuonano e risplendono con nuovi vigore e lucentezza. E’ solo la prima tappa: probabilmente la prossima sarà Parigi e ci sono già tante richieste per altre tappe internazionali”. Con l’omaggio al regista di “4 mosche di velluto grigio” ed “Il gatto a nove code”, Cinecittà celebra il 30° anniversario della partnership istituito con Film at Lincoln Center. La retrospettiva a New York offrirà al pubblico americano i seguenti film: L’uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code, 4 mosche di velluto grigio, Le cinque giornate, Profondo rosso, Suspiria, Inferno, Tenebre, Phenomena, Opera, Il gatto nero, Trauma, La sindrome di Stendhal, Il fantasma dell’opera, Non ho sonno, Il cartaio, Ti piace Hitchcock, La terza madre, Dracula 3D, e la prima nordamericana di Occhiali neri. Sempre a New York, domani, all’Istituto Italiano di Cultura, verrà presentato il volume “Dario Argento due o tre cose che sappiamo di lui”, edito da Cinecittà e Electa e curato da Steve Della Casa, in edizione bilingue italiano-inglese.