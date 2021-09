Cinema: Parioli, il “Roxy” abbassa la saracinesca, ma non è l’unico

Ben prima della pandemia ha chiuso le sue porte l'ex Excelsior- diventato Empire - in viale Regina Margherita, l'ex Astra - diventato Holiday - in largo Benedetto Marcello, l'ex Astoria - diventato Embassy - in via Stoppani. E con la limitazione dei posti a sedere impossibile sopravvivere per i teatri privati

photo credit: Alberto M.