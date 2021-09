Cinema: Piccolo America, Tar rigetta ricorsi su arene gratuite

"Presentati da ANICA, ANEC e ANEC Lazio contro l'Antitrust"

“Oggi il Tar del Lazio ha pubblicato la sentenza con cui rigetta integralmente i ricorsi presentati da Anica, Anec Nazionale e Anec Lazio a settembre 2020 contro l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, confermando le misure cautelari disposte per contrastare l’attivita’ di boicottaggio nei confronti delle arene estive gratuite per le stagioni 2018, 2019 e 2020”. Cosi’ in una nota Valerio Giuseppe Carocci, presidente dell’associazione Piccolo America.

“Il Tar ha confermato l’esistenza delle condotte denunciate nel 2020 dall’associazione Piccolo America, difesa dall’avvocato Claudio Giangiacomo, assieme ad altri operatori culturali di tutto il territorio nazionale, rilevando espressamente che emergono prove sufficienti a dimostrare l’esistenza di un boicottaggio trasversale contro le arene gratuite” sottolinea Carocci.

“La sentenza di oggi, inoltre, riconosce come corrette le valutazioni dell’Antitrust in merito alla natura dei provvedimenti posti in essere dalle associazioni di imprese (ANICA, ANEC e ANEC Lazio), sia sulla rilevanza del mercato, sia sulla riconducibilita’ dell’attivita’ delle arene gratuite nell’ambito del mercato della proiezione cinematografica, ‘costituendone una porzione, pur peculiare” sottolinea Carocci augurandosi che “questa ulteriore conferma del Tribunale, intervenuto su richiesta di Anica, Anec e Anec Lazio, rappresenti la conclusione di un conflitto senza precedenti nel settore. Abbiamo bisogno – dice – di dialogo e unita’, di ascolto degli esercenti indipendenti, come degli stessi distributori. Sperando che questa storia si possa ritenere conclusa, torniamo a lavorare per l’inaugurazione del Cinema Troisi”