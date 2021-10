CNA Roma, un corto per raccontare la Capitale – VIDEO

Misischia: “Il turista desidera un’esperienza più autentica”

Roma? Una destinazione tutta da vivere e non solo da ammirare. E’ questo il messaggio della nuova campagna per la promozione di Roma come meta turistica nazionale e internazionale, prodotta da CNA Roma e affidata al video ‘Roma è’ realizzato in collaborazione con Invidio Srl per la produzione e Integrare Srl per il coordinamento del progetto. Sarà il biglietto da visita che CNA Roma porterà con sé ad eventi nazionali e internazionali e fiere del settore turismo, un viaggio ideale e reale tra bellezze artistiche, cibo, vicoli, socialità, verde. Lo spiega Marco Misischia, presidente CNA Turismo: “Abbiamo realizzato un filmato su Roma che racconta come è facile vivere la nostra Capitale e trovarvi sempre qualcosa da fare o da vedere. Dobbiamo provare a vedere con gli occhi del turista, che non è più così ingenuo, perché si è informato, ha studiato mete e percorsi, desidera una esperienza più autentica, più legata alla vita quotidiana dei residenti… da romano insomma!”.

“Abbiamo davanti una grande sfida – aggiunge l’assessore al Turismo Corrado – riportare Roma e l’intero territorio regionale al centro dei flussi turistici nazionali ed internazionali”. Per Stefano Di Niola, segretario di CNA Roma, “la volontà è quella di rafforzare il turismo di qualità che sia in grado di lasciare un valore aggiunto anche alle migliaia di imprese che lavorano nell’indotto e che offrono beni e servizi sul territorio”.