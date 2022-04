Compleanno Roma: accesso gratuito ai musei e tante iniziative culturali

Giovedì 21 aprile grande festa per la città

Musei, mostre, visite guidate, eventi culturali, teatro e cinema: giovedì 21 aprile sarà il 2775mo compleanno di Roma, una grande festa per la città e per tutti i cittadini che l’Amministrazione capitolina celebra con un ampio calendario di visite guidate, appuntamenti didattici, inaugurazioni, mostre, concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche.

In quella giornata sarà gratuito per tutti l’accesso ai Musei di Roma Capitale, mostre comprese, un’occasione speciale per celebrare la città ammirando le bellezze delle sue collezioni.

A questi si aggiungono anche l’area archeologica del Circo Massimo e il Mausoleo di Augusto. Le iniziative per il Natale di Roma sono promosse da Roma Capitale in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, i Municipi I, VI, VIII, IX, X, XV, il Gruppo storico romano e con alcune delle principali istituzioni culturali cittadine: Accademia nazionale di Santa Cecilia, associazione Teatro di Roma, Azienda speciale Palaexpo, Casa del Cinema, Fondazione Cinema per Roma, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Villa Pamphilj.