Conclusa la 5 edizione del torneo XII Municipio presso il Trastevere Stadium

Si è svolta oggi con straordinario successo la 5 edizione del torneo del XII municipio per i giovanissimi classe 2009, 2010, 2012 organizzata dal Trastevere Calcio presso il Trastevere Stadium.

Hanno partecipato il San Paolo ostiense, lo Sport city soccer Academy, la Petriana, il Fiumicino sporting club, l’Ostiamare e il Trastevere Calcio.

È intervenuto il Presidente del XII municipio Elio Tomassetti che si è intrattenuto a lungo con i ragazzi.

Per la cronaca hanno vinto per i giovani del 2009 il Trastevere Calcio, per gli atleti del 2010 il Fiumicino e per i ragazzi del 2012 lo sport city soccer Academy.

È stata una bella festa con grande partecipazione di pubblico, era presente il Presidente Pier Luigi Betturri che assieme al Presidente del XII municipio ha premiato i piccoli calciatori in un’atmosfera particolarmente festante e gioiosa.

Un doveroso ringraziamento va al nostro General Manager Massimo Romani per aver organizzato al meglio questo splendido evento.