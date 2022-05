CSIO Roma Piazza di Siena: il cavallo protagonista della Capitale

L’ evento internazionale dell’equitazione richiama a Villa Borghese appassionati e amanti della natura e dell’arte coinvolti da numerose iniziative dedicate anche ai più piccoli.

Da giovedi 26 maggio a domenica 29 p.v. il cavallomonopolizza la Capitale. Dopo un anno di stop e lasuccessiva versione limitata per la Pandemia ci sono grandi aspettative per la 89 ma edizione del concorso ippico CSIO di Roma Piazza di Siena – Master Fratelli d’Inzeo 2022,

Lo splendido ovale verde di piazza di Siena e il galoppatoio in sabbia di Villa Borghese, vedranno una eccezionalepartecipazione di concorrenti a livello nazionale e internazionale, mentre numerose iniziative coinvolgeranno i giovanissimi e tutta la città.

‘’Dopo due anni difficili – rileva il sindaco Roberto Gualtieri – quella di Piazza di Siena è una cornice splendida che sarà al centro anche di ulteriori iniziative importanti di riqualificazione. Il concorso ippico ha tutte le condizioni per avere un grande successo e rendere ancora di più Roma capitale dello sport e cornice di eventi mondiali».

Ingresso gratuito e nessuna tribuna a pagamento

Chi vorrà assistere al concorso ippico potrà farlo del utto in forma gratuita, godendo delle antiche tribune e anche di quelle ‘naturali’ intorno al campo gara, in un vero e proprio viaggio nel tempo. Si è infatti seguito principio di bioarchitettura a impatto zero, che ha come obiettivo quello di ricreare un affresco il più possibile minimalista e simile a quello delle prime edizioni del concorso ippico.

È proprio in questa chiave progettuale che si è deciso di non prevedere , come in passato , tribune a pagamento allestite appositamente.

Cast stellare di 84 cavalieri e amazzoni per 196 cavalli

L’elenco degli iscritti (16 nazioni compresa l’Italia, 84 tra amazzoni e cavalieri con 196 cavalli) vede in arrivo da oltre confine un cast davvero stellare. Belgio, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda, Spagna e Stati Uniti parteciperanno alla Coppa delle Nazioni. Australia, Colombia, Israele, Polonia, Svezia e Svizzera saranno invece rappresentate solo nelle altre gare a titolo individuale.

Nella lista spicca lo svizzero Martin Fuchs, numero 2 al mondo, che appena sei settimane fa ha aggiunto alla sua serie di recenti strepitosi successi il trionfo nella finale della FEI World Cup.

Complessivamente sono 30 gli azzurri che partecipano al Concorso. Oltre ai cinque selezionati per la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì 27 maggio (Francesca Ciriesi, Lorenzo De Luca, Antonio Maria Garofalo, Luca Marziani e Riccardo Pisani), tra i quali il Capo Equipe Marco Porro sceglierà il quartetto che andrà in campo, sono stati convocati per gareggiare a titolo individuale Emilio Bicocchi, Filippo Marco Bologni, Fabio Brotto, Piergiorgio Bucci, Andrea Calabro, Emanuele Gaudiano, Guido Grimaldi, Massimo Grossato, Giulia Martinengo Marquet e Francesco Turturiello.

Un montepremi di 900.000 euro per quattro giorni di gare

Novecentomila euro di montepremi (100.000 in più del 2021), 10 categorie, 4 giornate di gara in 2 arene, quella in erba di Piazza di Siena e quella in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese.

Il programma sportivo internazionale inizia subito giovedì 26 maggio, al Galoppatoio, con una categoria a tempo (altezza degli ostacoli di 1,45 m; montepremi 10.000 euro), seguita da altre due gare programmate a Piazza di Siena. La prima è una categoria a fasi consecutive (h 1,50; 12.000 euro), l’altra una categoria a tempo (h 1,55; 26.000 euro) qualificante per il Rolex Gran Premio Roma di domenica 29.

Venerdì 27 aprile apertura del programma di giornata nuovamente al Galoppatoio con lo Small Tour che prevede per la prima volta una gara valevole per il Ranking FEI, una categoria mista (h 1,45; 26.000 euro). Una categoria a tempo (h 1,50; 26.000 euro) a Piazza di Siena farà da prologo alla prestigiosa Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. Due le manche dell’attesissima gara a squadre (la prima qualificante per Gran Premio), dotata di un montepremi di 220.000 euro che 10 team si contenderanno su percorsi di massimo livello (h, 1,60).

Ricco anche il programma di sabato 28 maggio tutto articolato a Piazza di Siena, a partire da una categoria a fasi consecutive (h 1,45; 10.000 euro). Di alto profilo tecnico e spettacolare sono infatti le altre due prove: l’impegnativo Piccolo Gran Premio, categoria mista (h 1,55; 100.000 euro) e l’avvincente Sei Barriere (20.000 euro).

Il palcoscenico per il gran finale di domenica 29 maggio, infine, è tutto per il prestigioso e ricco Rolex Gran Premio Roma, quest’anno con un montepremi aumentato a 450.000 euro. Cinquanta i partenti che scenderanno in campo in una gara a due manche (h 1,60) che assegnerà al vincitore non solo la vittoria in quello che è uno dei Gran Premi più ambiti a livello mondiale, ma anche un posto nella storia del salto ostacoli.

Tutte le gare, da entrambi i campi di Piazza di Siena e Galoppatoio, saranno visibili in live streaming sul territorio italiano dal sito ufficiale www.piazzadisiena.it

Pony City per i più piccoli

Pony City ( in programma per il 26 e 27 maggio dalla 10 qlle13 e dalle 14,30 alle 17,30) è un progetto nato dall’idea di trovare una soluzione diversa dalla semplice messa in sella dei bambini per pochi minuti, che vuole diffondere un messaggio più completo dell’avvicinamento con il Battesimo della Sella al pony, diverso e più incisivo, finalizzato a una conoscenza migliore e più completa del mondo del cavallo.

L’ambiente in cui si svolge è la riproduzione in miniatura di un maneggio, e grazie all’allestimento di un piccolo percorso di salto ostacoli, un rettangolo e un campo di pony games, i bambini possono familiarizzare, eseguendole a piedi, le principali discipline equestri.

Per Partecipare la prenotazione avviene sui moduli scaricabili dal sito della Fise (anche da parte di scolaresche), avviene attraverso la compilazione e rilascio della patenti scolastiche.La formazione dei gruppi si effettuerà attraverso la segreteria Fise. L’età minima per poter accedere al tesseramento (e quindi alla partecipazione) è di 3 anni ( anno solare ).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dipartimento all’indirizzo club@fise.it

Laboratori e visite guidate a Villa Borghese

In una struttura messa a disposizione dalla stessa Fise presso l’Area Kids della manifestazione si svolgeranno una serie di laboratori per bambini dai 24 mesi agli 11 anni a cura di Casina di Raffaello

Due visite guidate organizzate per tutti a Villa Borghese, di cui una all’interno del Museo Pietro Canonica, a cura di Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con ZètemaProgetto Cultura.

La durata di ogni laboratorio è di circa 50 minuti. La prenotazione alle attività e il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608. La partecipazione a ciascun laboratorio è di 7€ a bambino, mentre per le scuole è di 5€ a bambino. Programma consultabile su www.casinadiraffaello.it

Giovedì 26 maggio alle ore 11.00 la visita guidata alla casa museo Pietro Canonica, sarà a cura di Carla Scicchitano, che condurrà i visitatori alla scoperta di questo luogo prezioso immerso nel cuore di Villa Borghese. Durata: 60 minuti. Max 15 partecipanti.

Sabato 28 maggio alle ore 11.00 è prevista la visita guidata Villa Borghese: animali reali e animali fantastici, animali veri e animali di pietra un percorso che si snoderà all’interno della Villa alla ricerca delle sculture di animali in peperino, marmo o travertino poste a decorazione dei portali, degli edifici, degli arredi e delle fontane del parco. Durata: 90 minuti. Max 25 partecipanti. Per entrambe le visite la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608.