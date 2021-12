Cultura: Franceschini su Biblioteca Delgado, l’apertura di ogni libreria è la conquista di un nuovo spazio per la cultura

A Torpignattara apre la nuova biblioteca "Delgado"

L’apertura di ogni libreria “è la conquista di un nuovo spazio per la cultura. Tanto più se ciò avviene in una periferia, dove sono pochi i luoghi in cui condividere il pensiero e le esperienze culturali. L’esempio della Città Ideale, nuova realtà che nasce oggi alla Fortezza Est di Torpignattara, è da manuale. Tutto ciò avviene ine piena sintonia con i tempi, proprio nel momento in cui aumenta la vendita di libri, sempre più persone riscoprono il piacere della lettura e alla Nuvola di Fuksas si inaugura con entusiasmo una edizione di ‘Più Libri più liberi’ nel segno della ripartenza”.

Lo sottolinea il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo a Roma all’apertura di Ideale, vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù. “Sono particolarmente orgoglioso – ha detto ancora il ministro – che ‘Biblioteca Delgado’, uno dei tre progetti presentati questa sera nel contesto di Città Ideale, sia ispirato al protagonista di uno dei miei racconti.”