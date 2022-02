Dalla Lupa Capitolina alla Colonna Traiana: esce il libro “le immagini raccontano Roma Antica”

In libreria dal 22 febbraio il volume dell'archeologo e antropologo di origini persiane Darius Arya, che vive a Roma ed è specializzato nella storia romana di età imperiale

Dopo il successo del libro per immagini e testo “L’Europa di Romano Prodi – che ha inaugurato la collana di saggistica illustrata “Le Immagini Raccontano” di Rizzoli – il viaggio prosegue con un volume sulla Roma Antica dell’archeologo e antropologo di origini persiane Darius Arya, che vive a Roma ed è specializzato nella storia romana di età imperiale.

Nel libro (“Le immagini raccontano Roma Antica”, Rizzoli, pp 254, euro 29,90) che esce il 22 febbraio, ci sono oltre 100 fotografie di oggetti, siti e reperti archeologici che diventano vivi e “parlanti”. Dalla Lupa Capitolina alla Colonna Traiana, dalle statue degli imperatori ai corredi funerari, ogni monumento e ogni pietra di Roma racconta una fase e un aspetto della parabola della città e dell’Impero Romano, dalla fondazione alla decadenza. E vengono narrati gli usi e i costumi, le battaglie, la cultura, la religione e le arti di un popolo unico al mondo.

“L’antica Roma non è solo storia, fa parte della nostra vita quotidiana. La nostra attualità è fittamente intrecciata alla storia culturale, artistica e sociale che questa città ha saputo creare nei secoli” dice Arya, che ha fondato con Tom Rankin l’American Institute for Roman Culture, del quale è direttore. Attraverso i simboli della città eterna, l’archeologo ci mostra la potenza di una città che ha saputo creare un impero straordinario che, contro ogni ostacolo, si è espanso per secoli grazie a una formula vincente basata sulla forza militare, sulla legge e sugli scambi commerciali e culturali, e che ha lasciato la sua impronta su tutta l’area del Mediterraneo.

“Tutti conosciamo il nocciolo della storia: Romolo e Remo, la lupa, Giulio Cesare e le idi di marzo, gli imperatori e il Colosseo. Ciò che non conosciamo è la vita quotidiana. Voglio accompagnarvi in un viaggio personale per ripercorrere insieme questa incredibile storia attraverso gli aneddoti legati a manufatti e monumenti” spiega nell’introduzione Arya.

Destinata a un pubblico di lettori che cercano sintesi autorevoli su grandi temi della cultura, delle arti, della storia, della società, “Le Immagini Raccontano” proporrà nell’autunno 2022 un volume sugli Stati Uniti d’America firmato da Antonio Di Bella. Una narrazione che tocca tutti i punti nevralgici, tra i quali l’Indipendenza nel 1776, l’assassinio di Kennedy e il Vietnam, fino agli avvenimenti più recenti, come il drammatico attacco al Campidoglio e le proteste Black Lives Matter e #metoo. Il punto di partenza è sempre la selezione delle immagini e lo stretto legame tra testo e fotografie, due elementi che nel loro amalgamarsi danno vita a una nuova saggistica illustrata.