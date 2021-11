Dopo 30 anni fuori dal carcere di Rebibbia per recitare Dante

Appuntamento giovedì 25 novembre all'Università Roma Tre nell'ambito delle celebrazioni dantesche

Usciranno dal carcere per tre ore dopo quasi 30 anni per recitare l’Inferno di Dante. Tre detenuti, in regime di massima sicurezza al carcere di Rebibbia, per la prima volta dopo quasi trent’anni usciranno giovedì 25 novembre, sotto scorta dal carcere per recitare l’Inferno di Dante all’Università Roma Tre nell’ambito delle celebrazioni dantesche. Sarà presente il Cardinal Ravasi.

I tre detenuti hanno recitato in ‘Cesare deve morire’ dei fratelli Taviani e hanno ricevuto l’autorizzazione ad uscire dal carcere nella forma del “lavoro all’esterno” e non del “permesso premio” come riconoscimento alla loro attività.