Estate al museo: accesso gratuito per gli under 18 per favorire la scoperta del nostro patrimonio culturale

Il ministero dei Beni culturali offre agevolazioni per giovani e giovanissimi per visitare musei e siti archeologici proponendo accanto alle bellezze paesaggistiche quelle storiche ed artistiche

La direzione generale Musei italiani sta promuovendo le agevolazioni rivolte ai giovani che vogliono approfittare del tempo libero estivo per scoprire e conoscere meglio il nostro patrimonio culturale.

Infatti, tra i 18 e i 25 anni l’ingresso ai musei, ai parchi archeologici e alle aree monumentali statali costa 2 euro, mentre per tutti gli under 18 l’accesso è gratuito. L’Italia ha un patrimonio immenso dove le bellezze paesaggistiche si fondono in modo indissolubile a quelle storico culturali, che non possono essere dimenticate.

Ecco, quindi, la possibilità di conoscere gli oltre 500 musei, monumenti e siti archeologici statali presenti nel nostro territorio comodamente divisi per regione nel sito web del ministero della Cultura – direzione generale Musei: http://musei.beniculturali.it/musei

Inoltre, durante il periodo estivo molti musei rimangono aperti anche in orario serale, mentre altri organizzano visite e programmi ludico educativi per i più piccoli. La prossima “Domenica al museo” sarà il 7 agosto con ingresso gratuito per tutti: qui l’elenco completo https://cultura.gov.it/domenicalmuseo.