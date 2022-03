Festa Cinema Roma: Paola Malanga nuova direttrice artistica

"Punto ai giovani e a legame forte con città". Zingaretti, ottima scelta

Paola Malanga e’ stata nominata nuova direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma. Giornalista e critica del settore, Malanga attualmente e’ vice direttrice di Rai Cinema, succede nel ruolo ad Antonio Monda. A nominare la manager il Cda della Fondazione Fondazione Cinema per Roma, presieduto da Gian Luca Farinelli (in rappresentanza di Roma Capitale) e composto da Valerio Toniolo (Camera di Commercio di Roma), Laura Delli Colli (Regione Lazio), Daniele Pitteri (Fondazione Musica per Roma) e Nicola Maccanico (Cinecitta’ S.p.A. in rappresentanza del Ministero della Cultura).

“Ripartiamo dal cinema, c’e’ da lavorare tanto e con coraggio, mancano sei mesi alla prossima edizione ma l’entusiasmo c’e’ e anche quello che sto sentendo in questi momenti mi da’ forza”, dice Paola Malanga. “Con il presidente Gian Luca Farinelli abbiamo identita’ di vedute: la Festa-festival di Roma fa parte del sistema cinema italiano, per valorizzare i nostri talenti, rinsaldare il legame con il pubblico e con la citta’”, aggiunge. Rivitalizzare il rapporto dei cittadini con il cinema e le sale “mi sembra doveroso nella citta’ del cinema, bisogna puntarci in modo deciso e senza paura. Dopo due anni di pandemia c’e’ una esigenza vitale di recuperare l’esperienza del cinema. Alice nella citta’ ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni per far innamorare di nuovo le persone al cinema ed educare le giovani generazioni alla sala, mi ricordo il sold out per vedere Futura nella scorsa edizione, ecco – aggiunge Malanga – questo va valorizzato e amplificato dalla Festa, lavorando insieme per lo stesso obiettivo. Sono cresciuta, mi sono formata amando il cinema, sono stata in campeggio, un decine in una stanza pur di partecipare da giovane ai festival che aspettavamo con ansia: mi piacerebbe con questo bagaglio riuscire a trasmettere lo stesso amore. Per questo non vorrei mettere paletti, non dobbiamo aver paura di niente: del cinema di ricerca, del cinema di qualunque genere”.

E’ una nomina al femminile, in un mondo ancora segnato dal gender gap. “E’ vero – risponde – e penso che queste disparita’ si possano superare semplicemente facendo le cose, cambiandole con la cultura del fare. Penso che il talento, in ogni campo, non abbia genere, non mi sento una nomina di quota, spero proprio di non esserlo. Sono temi generazionali, disparita’ che sono mentalita’ del passato e di altre generazioni: i giovani non hanno di questi blocchi, vedono le cose con piu’ uguaglianza e sanno che il diritto alla parita’ e’ appunto un diritto, guardiamo a loro e andiamo avanti”.

“Gian Luca Farinelli Presidente e Laura Malanga Direttore Artistico rappresentano delle ottime scelte per la Festa del Cinema di Roma. Le sosteniamo con estrema convinzione perche’ siamo convinti che permetteranno alla nostra kermesse di crescere ancora di piu’ – ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -Approfitto per ringraziare per l’ottimo lavoro svolto Laura Delli Colli, che continuera’ nella sua apprezzata opera come rappresentante della Regione nel Cda della Festa del Cinema, e Antonio Monda direttore artistico uscente dopo ben 7 anni. Ora tutti insieme per rendere sempre piu’ forte e importante la Festa del Cinema di Roma”.

“In bocca al lupo e buon lavoro a Paola Malanga, nuova direttrice della Festa del cinema di Roma. La scelta del presidente della Fondazione Gianluca Farinelli e di tutto il Cda risponde pienamente alla volonta’ di dare a quest’appuntamento cosi’ importante e prestigioso per la cultura della capitale una nuova e qualificata energia anche per ampliare il ruolo della Fondazione durante tutto l’anno e sviluppare sinergie con le varie realta’ del settore, prima tra tutte Cinecitta’. Ci tengo a ringraziare il direttore uscente Antonio Monda per il suo egregio lavoro in questi sette anni di direzione della Festa”. Lo afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.