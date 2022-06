Fiumicino: oltre 100 appuntamenti alla Notte Bianca

Domani 25 giugno. Città divisa in 7 settori con i colori arcobaleno della pace

Bande musicali, decine di esibizioni sportive in spiaggia e sul lungomare, concerti, performance, balli popolari come la taranta e latino americani, mostre, teatro, dj set, libri, artigianato, una mini sagra del pesce con la Pro Loco, stand di prodotti tipici e gastronomia locali, giochi per bambini ed un trenino elettrico sul lungomare, Drag Queen su via Torre Clementina. Saranno oltre un centinaio gli appuntamenti domani, dalle 20, per la prima delle tre “Notti Bianche” estive del comune di Fiumicino.

Le altre due Notti bianche saranno poi il 9 luglio a Fregene ed il 6 agosto a Passoscuro. I punti centrali, pedonalizzati, di Fiumicino ed Isola Sacra (via Torre Clementina, viale Traiano, Darsena, Via Giorgio Giorgis, Lungomare) saranno divisi in 7 aree abbinate ai colori della bandiera arcobaleno della pace (rossa, arancione, gialla, verde, azzurra, viola, blu). In darsena sara’ proiettata una maxi bandiera della Pace. A residenti ed attivita’ commerciali e’ stato chiesto di “esporre” il colore assegnato nella propria zona, a ricomporre visivamente ed idealmente il simbolo della Pace.

Non mancheranno momenti di cultura, condivisione e riflessione, dalla mostra su Pasolini alle poesie di Alda Merini: in darsena anche una mostra sulla battaglia dei lavoratori di Alitalia e la proiezione, alla presenza del sindaco Esterino Montino e dell’onorevole Stefano Fassina, del docufilm “Noi siamo Alitalia – Storia di un Paese che non sa piu’ volare” – mostra su Alitalia, patrocinato dallo stesso Comune aeroportuale. Il Lungomare della Salute sara’ tutto per lo sport, con decine di discipline, arene in spiaggia, ed ospitera’ 30 Ferrari per il Tour Rosso de il Club Ferrari Passione Rossa, in mostra domani e domenica al parco Da Vinci. In campo decine di volontari per il presidio delle aree di accesso e degli eventi, e tre punti di soccorso (Lungomare della salute – altezza via delle Meduse; viale di Traiano – altezza passerella; via degli Orti angolo via delle Ombrine); due le autocisterne con acqua potabile e tre navette gratuite ogni 15 minuti dai parcheggi d’interscambio agli eventi della Notte Bianca.

Le navette partiranno: dal parcheggio di via di Foce Micina angolo via Berlinguer, dove e’ aperto il nuovo maxi parcheggio da 600 posti auto, in direzione Torre Clementina; da Villa Guglielmi in direzione passerella pedonale sul Tevere; da piazzale Borsellino in direzione Lungomare della Salute- incrocio via Licio Visintini. Il calendario completo e dettagliato, gli orari degli eventi l e mappe e gli eventi aggiornati sul sito: www.nottebiancafiumicino.it .