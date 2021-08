Fondazione Sorgente: “l’apparente evidenza” della Madonna col Bambino del Sassoferrato

È online la sesta puntata dei racconti d’arte di Claudio Strinati, che fanno parte della serie "Dieci capolavori della Fondazione Sorgente Group in cinque secoli"

È online la sesta puntata dei racconti d’arte di Claudio Strinati – nella serie “Dieci capolavori della Fondazione Sorgente Group in cinque secoli” – che propone la Madonna col Bambino di Giovanni Battista Salvi (1609-1685), detto il Sassoferrato.

Strinati, direttore scientifico della Fondazione Sorgente Group, fondata da Valter e Paola Mainetti, prende in esame il quadro, raccontando lo stile quieto ed equilibrato di tutta la produzione del Sassoferrato, di cui questa Madonna col Bambino è uno dei soggetti più classici e di mirabile bellezza.

L’intera produzione del Sassoferrato si contraddistingue per le cromie nitide e sintetiche e per il disegno purissimo arricchito di una carica di emotività che stupisce. Secondo Strinati, il garbo, l’educazione e la compostezza che emana il dipinto Madonna col Bambino rappresentano un paradigma della pittura seicentesca italiana.

Non vi è dubbio che il Sassoferrato sia stato allievo del Domenichino alla fine degli anni 30 del Seicento, ma troviamo nella sua forma figurativa una sensibile influenza raffaellesca, riscontrabile in quella tenerezza, quella dolcezza materna, quella affettuosità e quella delicatissima attitudine del bambino verso la mamma. Per Strinati in questa opera leggiamo la buona educazione e il buon gusto dei costumi della classe dirigente del Seicento ed una connessione fortissima con la purezza francescana e con la profonda fede religiosa del Sassoferrato.

Tutte le riproduzioni del Sassoferrato sono caratterizzate da una qualità d’esecuzione altissima, che pone il Salvi in controtendenza rispetto agli artisti a lui contemporanei, che preferivano delegare ai propri allievi le riproduzioni.

I video della serie “Dieci capolavori della Fondazione Sorgente Group in cinque secoli”, saranno online sul canale YouTube della Fondazione Sorgente Group (clicca qui per accedere) con cadenza mensile l’ultimo martedì di ogni mese, fino a dicembre. I prossimi appuntamenti sono fissati: il 28 settembre; il 26 ottobre; il 30 novembre e il 28 dicembre.