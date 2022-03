Galleria Vittoria presenta Cento Pittori Under35

Iscrizioni aperte fino al 31 Marzo

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Sono aperte le iscrizioni per esporre alla prima edizione della manifestazione “Cento Pittori Under35” che si svolgerà dal 23 al 26 Aprile 2022 lungo tutta via Margutta, Roma.

I creativi nati dal 1987 in poi, fino al 31 marzo 2022, tramite il sito www.100pittoriunder35.com, potranno iscriversi e ricevere maggiori dettagli su criteri espositivi. Sarà possibile iscriversi con le tecniche tradizionali e non, oltre alla pittura anche fotografia, digital art, cryptoart, istallazioni ed altro.

Ideata dall’associazione culturale Officine Vittoria e resa possibile grazie alla sinergia con la storica Associazione Cento Pittori Via Margutta, che ha creduto in questo ambizioso progetto con lo scopo di promuovere e valorizzare giovani artisti affermati ed emergenti.

Cento Pittori Under35 fonde la tradizione della storica rassegna, con l’innovazione dei linguaggi artistici delle nuove generazioni. La creatività è la parola chiave di questa prima edizione in cui si intende promuovere i nuovi volti del panorama artistico contemporaneo in un luogo che, in passato, ha ospitato le opere dei più grandi maestri dell’arte moderna.

L’arte contemporanea attraverserà Via Margutta, per un evento straordinario di quattro giorni, con protagonisti nazionali e internazionali, affermati ed emergenti, e tutti esclusivamente Under35. Un evento che sottolineerà l’importanza della community per coinvolgere, conoscersi ed espandersi.

Una prima edizione arricchita grazie alla partnership con TGR e Rai Radio3, quali media partner, che seguiranno l’iniziativa rendendo questa un’occasione di contatto tra artista e pubblico che avrà l’opportunità di scoprire le nuove tendenze dell’arte contemporanea, visitando una mostra unica a cielo aperto nelle famose strade del centro di Roma.

Cento Pittori Under35 è patrocinata dal Consiglio Regionale del Lazio e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.100pittoriunder35.com.