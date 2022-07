Gina Lollobrigida compie 95 anni. “Mi sento molto amata”

La 'bersagliera' del cinema italiano, combattiva, determinata, nonostante l'età è capace di guardare al futuro. "Il mio compleanno è un bel traguardo e io continuo a lavorare. Sto preparando un libro con tutte sanguigne, i disegni di ocra rossa, è un lavoro importante, impegnativo"

Gina Lollobrigida compie oggi 95 anni. “Mi sento molto amata”, dice all’Ansa con una voce sottile. “E sono piuttosto emozionata perché ci sono parecchie persone che vorrebbero festeggiarmi”, aggiunge davanti ad una torta a forma di cuore con tutte fragoline sopra.

L’attrice, che dopo l’epoca d’oro nel cinema per tutti gli anni ’50 e ’60, famosa in tutto il mondo, anzi La donna più bella del mondo, come il titolo di un suo film campione d’incassi del 1955 con Vittorio Gassman, si è dedicata alla fotografia e all’arte aggiunge: “Sono stata forse viziata, continuo a lavorare sempre, mi sento che ho molte cose ancora da dire e spero di avere il tempo di poterle realizzare”. Ammette la Lollo di sentire l’apprezzamento delle persone, “la gente mi segue con tanto affetto e mi fa piacere che il pubblico che ha apprezzato i film del passato si ricorda ancora”.

A quale film della carriera è più legata? Gina Lollobrigida risponde senza esitare: “Il film che più mi ha dato soddisfazione è stato Salomone e La regina di Saba di King Vidor, mi sono portata dietro questo successo e questo personaggio per tutta la vita. Ho avuto tantissimi riconoscimenti, sono contenta di aver realizzato una carriera artistica che è conosciuta in tutto il mondo”.

Rimpianti? “Ci sono parecchie cose che non ho fatto e avrei voluto fare ma c’è ancora del tempo davanti. Intanto sono contenta del risultato e di quello che ho dato al pubblico, ho sempre lavorato con passione e con amore, questo è quello che mi ha sempre guidata”. Con lei c’è Tiziana Rocca che da anni la segue e come direttrice del Filming Italy Los Angeles è stata artefice della stella sulla Walk of fame nel 2018.

“Oggi siamo a Subiaco dove Gina è nata e dove il sindaco Domenico Petrini ha dedicato un premio che ogni anno verrà assegnato ad attori e attrici come augurio per la loro carriera. E torneremo in America perché la sartoria italiana “Costumi d’Arte” donerà un abito restaurato di Gina per il film “La donna più bella del mondo” che sarà esposto al nuovo Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. È un onore per me essere al fianco di Gina nella celebrazione della sua carriera”. (di Alessandra Magliaro per Ansa)