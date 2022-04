Turismo: gli Uffizi di Firenze visitati più del Colosseo

E dei Musei Vaticani. Lista Calenda: "Cultura Roma in declino"

Per la prima volta, con 1.721.637 ingressi, nel 2021 le Gallerie degli Uffizi di Firenze sono state il luogo della cultura piu’ visitato in Italia: piu’ del Colosseo, (che con 1.633.436 ingressi e’ al secondo posto), del Parco archeologico di Pompei (1.037.766) e anche dei Musei Vaticani (1.612.530). Questo, in cifre, il quadro che emerge dalla classifica stilata dal Giornale dell’Arte, relativa al 2021, sui visitatori di musei ed esposizioni in Italia e nel mondo. Lo riferisce una nota della Galleria degli Uffizi. Secondo i numeri diffusi dalla rivista, gli Uffizi primeggiano anche tra le mostre tenute in Italia lo scorso anno, con una mostra d’arte contemporanea, Giuseppe Penone, Alberi in versi, con il focus sul dipinto di Bartolomeo della Gatta, le Stimmate di San Francesco, portato agli Uffizi dalla Pinacoteca di Castiglion Fiorentino nell’ambito del progetto Terre degli Uffizi, e Leone X torna a Firenze, a Palazzo Pitti, testimonianza di un lungo e complesso restauro in occasione della chiusura delle celebrazioni raffaellesche del 2020.

La Galleria delle statue e delle pitture degli Uffizi occupa inoltre il ventesimo posto tra i musei piu’ visitati al mondo, con 969.695 presenze, classifica in cui in prima posizione troviamo il Louvre di Parigi con 2.825.000 presenze. Il direttore Eike Schmidt ringrazia tutto il personale che si e’ adoperato a vario titolo perche’ le Gallerie tornassero a essere un museo gradito e frequentato anche nel periodo difficile che stiamo attraversando: “Siamo di nuovo su una linea ascendente che fa ben sperare per il futuro. Si e’ trattato di un impegno di squadra che ha coinvolto tutti i colleghi che lavorano agli Uffizi con le piu’ diverse mansioni. Insieme e’ stato possibile realizzare i tre fattori decisivi che hanno potuto attirare e fidelizzare i visitatori: le nuove sale del Cinquecento aperte lo scorso maggio, le mostre che spaziano dall’antichita’ classica al contemporaneo e l’offerta culturale che diramiamo anche sul web e sui social”.

“Dopo anni di primato indiscusso del Parco archeologico del Colosseo, con un numero di visitatori quasi doppio a quello delle Gallerie degli Uffizi, nel 2021 il museo piu’ prestigioso di Firenze ha superato il principale simbolo storico-culturale di Roma. Complice la pandemia che ha stravolto i flussi turistici, il dato del 2021 mostra pero’ anche il declino ed il venir meno dell’attrattiva culturale di Roma”. Lo affermano i consiglieri capitolini della lista Civica Calenda. “Un dato significativo – proseguono – che svela anche la fallimentare gestione dell’offerta culturale dell’ex giunta Raggi. Un museo al chiuso, come quello fiorentino, che in concomitanza della pandemia riesce a fare numeri piu’ alti di un parco archeologico all’aperto come quello del Colosseo deve far riflettere. Si tratta di un dato sconfortante che impone un nuovo approccio strategico sulla cultura a Roma. Purtroppo, ad oggi, a parte le recenti polemiche di poltrona sulla festa del cinema, non riusciamo ancora a vedere un orizzonte di rilancio e promozione dell’offerta avanzata dalla capitale d’Italia. Sollecitiamo l’assessore Gotor ad uscire dal torpore e ad illustrarci le linee guida per la rinascita culturale di Roma”.