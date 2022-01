Il 6 gennaio a Vetralla arriva la Befana

Allegria e solidarietà al Regno di Babbo Natale in ricordo del piccolo Matias

La simpatica nonnina arriverà a Vetralla per accogliere tutti i bambini che vorranno incontrarla oltre a colorare la giornata con tante sorprese straordinarie e soprattutto all’insegna della solidarietà. Con il Patrocinio del Comune di Vetralla e la preziosa partecipazione dell’Esercito Italiano, si terrà una manifestazione in memoria del piccolo Matias, il bimbo vetrallese coinvolto nello scorso mese di novembre, in una tragica pagina di cronaca nera.

L’iniziativa benefica ha la finalità di raccogliere fondi a favore della mamma, Majrola. Un elicottero dell’Aviazione dell’Esercito atterrerà all’interno del Regno di Babbo Natale e si tratterrà in mostra statica a disposizione di tutti i bambini.

Con questo gesto l’Esercito Italiano dimostra ancora una volta di essere vicino al mondo civile e di contribuire a donare, soprattutto ai più piccoli, una giornata indimenticabile in ricordo del loro “amichetto” Matias. Ancora una volta il Regno di Babbo Natale caratterizza il luogo dove le emozioni sono fondamento della vita di grandi e piccini, anche nel ricordo dei più fragili e delle vittime di violenze.

Nella giornata che avrà inizio alle 9:30 con orario continuato fino alle 19:30, l’equipe di animazione del Regno donerà momenti di spettacolo, incontri con le mascotte, con i personaggi del Regno e il favoloso padrone di casa Babbo Natale con l’ospite d’eccezione, la Befana. Tutta la manifestazione sarà organizzata nel pieno rispetto delle norme sanitarie stabilite dal Governo.