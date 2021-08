In agosto Roma si conferma città aperta

La capitale in uscita dal Covid si dimostra pronta a intrattenere turisti e cittadini, proponendo anche Ferragosto al museo

Da qualche tempo agosto per Roma non è più il mese della ‘fuga collettiva dalla città’ verso le vacanze, con i quartieri che si svuotano, le attività che si fermano, e le iniziative culturali ridotte a una manciata di appuntamenti.

Hanno modificato lo scenario i timori per il rischio di contagi Covid-19, la necessità per molte aziende di recuperare il tempo e le risorse sottratte dalla pandemia, le nuove difficoltà economiche affrontate dalle famiglie, che vanno a sommarsi ad un quarto fattore: un’organizzazione del tempo libero più trasversale e ‘diluita’ nel tempo (i romani si orientano verso mini-break di due giorni e periodi di ferie ‘spalmati’ durante l’anno). E la produzione culturale non resta a guardare, anzi adatta l’offerta moltiplicando le proposte.

Per i romani che trascorrono l’estate ‘in casa’ non c’è solo il vantaggio di poter vivere una città atipica, fatta di silenzi, di strade semideserte e piene di fascino. La bella stagione scorre via piacevole anche grazie ad un calendario di eventi e spettacoli che tengono ‘aperti per ferie’ i luoghi della socialità romana.

Quando si parla di cultura e spettacolo non si può non partire dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, un luogo i concerti riprendono a tutto ritmo dal 23 agosto con la cantante israeliana Noa. Non fa pause la programmazione del Teatro di Tor Bella Monaca (teatriincomuneroma.it), del Cine Village al Parco Talenti (cinevillageroma.it) e delle ‘Notti di Cinema (e Libri) nei giardini rinnovati di piazza Vittorio Emanuele II (nottidicinema.it).

Villa Celimontana è ancora una volta protagonista con il Village Celimontana di Jazz Village Roma, una rassegna che proporrà una session diversa per ogni sera del mese d’agosto. Si parte così il 13 con la cantante e chitarrista jazz francese Leila Duclos, per poi concludere il 24 agosto con lo swing dei Mama’Sway. L’inizio dei concerti è fissato per le 22.

Passando alla rassegna delle mostre, il catalogo è ampio. Alcuni esempi. Fino al 22 agosto presso l’ex Mattatoio di Testaccio è aperta al pubblico l’esibizione 2021 del World Press Photo, In collaborazione con 10b Photography, dedicata ai migliori scatti partecipanti al premio di fotogiornalismo più famoso al mondo. In mostra oltre 140 foto.

Nello stesso spazio sempre fino al 22 agosto proseguono gli appuntamenti della rassegna ‘Re-creatures’ (apparizioni artistiche & altro), e fino al 12 settembre in un padiglione c’è la mostra di Prinz Gholam. (mattatoioroma.it)

Fino al 29 agosto in via Guido Reni è in scena “Una storia per il futuro. Dieci anni di MAXXI”. Il museo nazionale delle arti del XXI secolo festeggia i primi dieci anni di attività con una mostra immateriale, in cui le opere non sono fisicamente presenti ma rivivono in un caleidoscopio di oltre 1.200 immagini, interviste d’archivio, testi e pubblicazioni. L’allestimento è firmato dallo studio olandese Inside Outside di Petra Blaisse. L’Estate al Maxxi offre anche altri percorsi: ‘Aldo Rossi. L’architetto e le città’, ‘senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio’, ’Casa Balla. Dalla casa all’universo e ritorno’. (maxxi.art)

Fino a domenica 12 settembre, al Macro Asilo di via Nizza, è in calendario, tra le numerose proposte messe in campo dal direttore artistico Luca Lo Pinto, la mostra ‘Faster Than An Erection’: l’artista Reba Maybury indaga sul significato della trasgressione e della perversione. (museomacro.it)

Passiamo ora agli eventi che riguardano la giornata del 15 agosto, il giorno di Ferragosto. Nel verde di Villa Borghese andrà in scena l’ultima replica stagionale dello spettacolo Sogno di una notte di mezza estate, in programma alle 21 presso il Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti.

Si ricorda inoltre che, oltre ai musei civici, saranno aperte anche le aree archeologiche del Mausoleo di Augusto, del Circo Massimo e dei Fori Imperiali.

La città in modalità ‘pausa estiva’, insomma, reagisce al clima torrido vivendo i luoghi della cultura, pieni di opere, idee e proposte. Una selezione che ci terrà compagnia fino al prossimo settembre.