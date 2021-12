Internazionale sulla Nuvola. Un’edizione straordinaria del giornale dal vivo con tanti eventi il 17 e 18 dicembre – VIDEO

Tanti appuntamenti previsti nella due giorni nell’ambito di ‘Riemergere’

Gli organizzatori l’hanno definita “edizione straordinaria” di Internazionale, il settimanale tutto dedicato alle storie dal mondo porta in scena se stesso, dal vivo per due giorni alla Nuvola dell’Eur, il prossimo 17 e 18 dicembre. Tanti appuntamenti previsti nella due giorni nell’ambito di ‘Riemergere’, il programma di eventi ideato da Eur Culture per Roma e realizzato da Eur S.p.a.

“Il tentativo è quello di ricostruire dal vivo un giornale – ha detto Chiara Nielsen ideatrice di Internazionale sulla Nuvola – con tutti i suoi servizi abituali e i giornalisti hanno scritto i pezzi pensando a come raccontarli in scena per creare un’esperienza immersiva con musica e spettacolo”.

Il presidente di Eur Spa Alberto Sasso ha detto che il progetto rientra in pieno nell’obiettivo di “aprirsi alla città di Roma e a tutti i suoi fruitori”, mentre l’Amministratore delegato di Eur Spa Antonio Rosati si è soffermato sul riconoscimento che merita Internazionale per “l’originalità della sua proposta editoriale e il suo sguardo sul mondo”.