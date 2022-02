La Roma Fashion Week torna a Cinecittà con 100 designer

Dal 2 al 4 febbraio sfilate, talk e show room temporanei

Organizzata e promossa da Altaroma, la Roma Fashion Week torna a Cinecitta’ e riapre da domani le porte dello studio 5, l’iconico studio del maestro Federico Fellini, per una tre giorni (fino al 4 febbraio) di talk, sfilate, mostre e show room temporanei come il progetto Showcase, contenitore dedicato ai designer emergenti e indipendenti che producono in Italia alle prime esperienze nel fashion biz. La nuova edizione, ancora limitata ai soli addetti lavori, buyer e stampa, nel rispetto delle normative anti-covid, coinvolge circa 100 designer, dal vivo e in digitale, grazie alla piattaforma Altaroma Digital Runway e alla nuova App di Altaroma, che permetteranno di seguire tutti gli appuntamenti in calendario da remoto.

“Altaroma resta uno dei momenti di maggiore aggregazione del panorama della moda e vogliamo dare ancora una volta un segnale positivo – ricorda Silvia Venturini Fendi, presidente di Altaroma – nonostante la pandemia non si sia ancora arrestata, consci delle difficolta’ che molte aziende italiane stanno affrontando, ma presenti e fiduciosi per offrire un’opportunita’ a tutti coloro che iniziano il loro percorso nella moda”. Si parte il 2 febbraio con i Fashion Talk organizzati con la 24Ore Business School e che, per questa stagione, sono intitolati “Il Futuro e’ Donna”, e che vedranno esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e delle start-up affrontare temi come l’inclusione e il gender gap in scenari concreti. Attraverso la piattaforma digitale – che per questa edizione si completa di un’app per la connessione da tablet e smartphone e compatibile con tutti i sistemi operativi, sara’ possibile seguire tutti gli appuntamenti in programma. Gli addetti ai lavori potranno accedere ad aree riservate in cui incontrare i designer, fino alla fine di giugno. Nello Studio 5 di Cinecitta’ sfileranno Alberto Audenino, Edoardo Gallorini, Muusa, Simon Cracker, Casa Preti, Gaiofatto, Italian Family, Gretel Z. e le tre collettive di Rome is my Runway, che vedranno in pedana dodici marchi.

Inoltre, a partire dal 2 febbraio negli spazi della Basilica Aemilia, nel set di Roma Antica, si potra’ visitare Showcase, che conta 79 brand, divisi in tre giorni, in presenza e in contemporanea in digitale. Nell’abside della Basilica si terra’ la mostra Startup Fashion Academy, con i progetti degli studenti partecipanti all’omonima scuola d’impresa per giovani designer delle accademie di moda, promossa da Lazio Innova in collaborazione con Altaroma. In calendario anche le proiezioni del Fashion Film Festival Milano Digital Awards, il 2 e 4 febbraio nella Sala Fellini degli Studi di Cinecitta’ e su Altaroma Digital Runway, per un viaggio alla scoperta della cinematografia di moda, che proseguira’ il 3 febbraio con il Digital Media Fest. Sempre in streaming il video dell’Istituto Europeo di Design; e ancora, il documentario che racconta il workshop degli studenti del Triennio in Fashion Design di Roma della Naba (Nuova Accademia di Belle Arti) e quello della Rufa (Rome University of Fine Arts) per la prima volta nel calendario della Roma Fashion Week, che presenta un originale filmato con alcuni protagonisti del settore che condividono riflessioni, esperienze e criticita’ sulla necessita’ di coltivare un approccio di ecologia integrale al sistema moda. Un importante focus, quello della formazione, che si chiudera’ il 4 febbraio con la sfilata nello Studio 5 degli studenti dell’Accademia Italiana di Roma.

Infine, gli appuntamenti In Town con Gaia Caramazza e Ritmo, esposizione nella Galleria d’Arte Marchetti di gioielli unici dallo stile con-cettuale, accompagnata da un quadro moda e da un’atmosfera musicale live; la performance Le Cicatrici Preziose, il 3 febbraio nella galleria Plus Art Pulse; il 4 The Roman Sunset, progetto promosso dall’International Couture & IFN Foundation e le collezioni di Abiddikkia, Marcela de Cala, Missaki Couture, Natasha Pavlunchenko e Sabrina Amoroso al Baglioni Hotel Regina. Mentre, negli Studi di Cinecitta’, si terra’ la premiazione del Roma Young Talent, contest promosso da Cna Roma in collaborazione con Altaroma e la Camera di Commercio di Roma