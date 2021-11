L’attore Luca Zingaretti compie 60 anni

La sua carriera comprende una carrellata di ruoli diversi ma senza dubbio uno dei personaggi che lo ha reso popolare agli occhi del grande pubblico è 'Il commissario Montalbano', tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, a cui ha dato il volto per oltre 20 anni

Uno smagliante sorriso, un mazzo di rose rosse, il sottofondo dei Bee Gees con l’inossidabile Stayin’ Alive e la scritta “Certe mattine…”. Partono con questa Storia su Instagram i festeggiamenti del compleanno dell’amatissimo Luca Zingaretti che compie oggi 60 anni.

Attore sia di cinema che di teatro, regista, e ora anche produttore, marito dell’attrice Luisa Ranieri conosciuta sul set del film tv Cefalonia, papà di due bimbe. La sua carriera comprende una carrellata di ruoli diversi ma senza dubbio uno dei personaggi che lo ha reso popolare agli occhi del grande pubblico è ‘Il commissario Montalbano’, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, a cui ha dato il volto per oltre 20 anni. Tra il 2020 e il 2021 sono andati in onda gli ultimi tre episodi di “Montalbano” di cui Luca Zingaretti è non solo protagonista, ma anche regista.