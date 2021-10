Lazio: pubblicata graduatoria vincitori bando officine culturali e teatro sociale

Molti i comuni interessati dagli interventi. Ecco l'elenco dei progetti vincitori

E’ disponibile on line la graduatoria dei vincitori del bando regionale che assegna 200 mila euro per la realizzazione della prima annualita’ dei progetti di 3 officine culturali e 6 officine di teatro sociale sul territorio della Regione Lazio.

Molti i comuni interessati dagli interventi delle Officine culturali: da Gaeta e Formia fino a Fiuggi e Piglio, passando per Bassiano, Cori, Gavignano, Gorga, Maenza, Norma, Roccagorga, Rocca Massima, Segni, Sermoneta, Sezze, Priverno, Pontinia, Terracina, Latina, Morolo, Ceccano, Veroli, Frosinone, Minturno, Castelforte, SS. Cosma e Damiano, ma anche le isole di Ventotene e Ponza. Gli interventi delle Officine di teatro sociale si concentrano in modo particolare nelle carceri di Rebibbia (Roma), Rieti, Civitavecchia, Latina, Velletri, Paliano, e Viterbo, e anche sul territorio di Aprilia e Pomezia.

Questo l’elenco dei progetti vincitori: per le Officine culturali, associazione culturale Matutateatro – Officina culturale dei Monti Lepini; associazione culturale collettivo Teatrale Bertold Brecht – Officina Brecht; associazione Frosinone Teatro – Officina Bon Voyage. Per le Officine di teatro sociale, associazione Compagnia Sangue Giusto – Per un teatro aperto; associazione culturale La Ribalta centro studi Enrico Maria Salerno – Teatro libero di Rebibbia, associazione culturale King Kong Teatro- Senzaporte terza edizione; associazione Per Ananke- Le donne del Muro alto; associazione Culturale Teatro Rigodon – Social Fablab associazione Culturale Fort Apache Teatro – Fort apache cinema teatro