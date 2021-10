Lazio, tornano dal vivo i Progetti scuola Abc Arte Bellezza Cultura

La premiazione di due progetti durante la Festa di Roma

I Progetti Scuola ABC, promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale, tornano in presenza dopo un prolungato periodo che non ha fermato lo svolgimento delle attività, ma ha cambiato soltanto la modalità di fruizione. I ragazzi ricominceranno ad incontrare personalità del mondo dell’arte, del cinema, del fumetto e della cultura, a riempire le sale cinematografiche e i teatri, a visitare i luoghi della Regione Lazio accompagnati da testimonial unici che li guideranno nella scoperta delle bellezze del territorio. “Confrontarsi su temi portanti della nostra cultura, storia e identità, è l’obiettivo costitutivo dei Progetti ABC rivolti alle scuole. Uno spazio di espressione e condivisione, un canale vivo e diretto di comunicazione con le studentesse e gli studenti, che da alcuni anni stiamo sperimentando con successo” ha detto Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. “Volevo ringraziare le decine di migliaia di studentesse e studenti che hanno partecipato a questo percorso, finanziato dal 2014 dai Fondi Europei. Non posso che essere felice di vedere avanzare verso il futuro le ragazze e i ragazzi che hanno preso parte ai Progetti Scuola ABC, con le menti più aperte e consapevoli del valore dell’Arte, della Bellezza e della Cultura in questo mondo” ha aggiunto Giovanna Pugliese, responsabile Ufficio Cinema – ABC Lazio. I Progetti Scuola ABC rappresentano una esperienza eccezionale per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori coinvolti nell’interpretazione della realtà storica e contemporanea. L’Arte, il Cinema, la Letteratura, il Teatro, la Storia, la Fotografia, la Musica, i nuovi canali di comunicazione, il Fumetto e i luoghi culturali saranno le chiavi di lettura per far apprendere alle giovani generazioni la bellezza del mondo.

I progetti Scuola ABC arricchiscono ed aprono ad uno sguardo altro le esistenze delle giovani studentesse e dei giovani studenti, attraverso un approccio esperienziale e il contributo di punti di vista di interlocutori, professionisti del settore e addetti ai lavori, che riflettono e si confrontano sull’importanza dell’arte, della cultura e della bellezza oggi. I Progetti sono quattro, ciascuno ha l’obiettivo di approfondire un argomento specifico, ovvero: CINEMA&STORIA propone una selezione di film che hanno l’obiettivo di raccontare il Novecento attraverso il grande cinema d’autore e i contributi di registi, attori e storici, per sviluppare negli studenti la memoria collettiva e creare e arricchire la library degli istituti scolastici;

CINEMA&SOCIETÀ propone una selezione di film che hanno l’obiettivo di approfondire i temi di attualità con il contributo di registi, attori e sceneggiatori, per offrire agli studenti spunti di riflessione sulla situazione di oggi e creare e arricchire la library degli istituti scolastici;

A SPASSO CON ABC propone una passeggiata nella storia, nell’arte e nella bellezza con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle eccellenze del Lazio e permettere agli studenti di sviluppare la capacità di narrare il territorio;

LA CITTÀ INCANTATA propone una serie di incontri che hanno l’obiettivo di approfondire la conoscenza del fumetto, della street art e del cinema d’animazione con il contributo di illustratori, registi e critici per avvicinare gli studenti ad un nuovo metodo di comunicazione ed interazione sociale.

Il 20 ottobre dalle 11.00 alle 13.00 al Teatro Studio Borgna (Auditorium Parco della Musica) si terrà l’evento di chiusura e premiazione dei Progetti Scuola ABC CINEMA&STORIA e CINEMA&SOCIETA’ condotto da Livio Beshir con molti ospiti e sorprese. I Progetti Scuola ABC – Arte Bellezza Cultura si rivolgono agli studenti degli Istituti Superiori del Lazio con l’obiettivo di raccontare attraverso il grande cinema, la storia e l’epoca in cui viviamo. Gli incontri degli studenti, che si svolgono durante l’anno scolastico con grandi artisti e personalità del mondo della cultura, si concludono con un appuntamento per premiare i lavori che hanno partecipato al concorso. In quest’edizione gli elaborati saranno premiati all’interno della cornice della Festa del Cinema di Roma.